Cem Belevi'den film tadında proje

HABER: DİNÇER KARACALAR

Cemiyet Gazinosu adını verdiği yeni projesi ile dikkatleri üzerine çeken Cem Belevi, merak edilen soruların cevaplarını paylaştığı fragmanlarla yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Projede İrem Derici'den Açelya Topaloğlu'na birçok isim yer alıyor.

Cemiyet Gazinosu fragmanları şimdiden sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi bile. Her fragmanda farklı oyuncuların olması daha da merak uyandırıyor.11 Şubat Cuma günü Cemiyet Gazinosu projesinin ilk klibinin yayınlanması bekleniyor.