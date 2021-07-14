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Cayır cayır yakacak

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

14 Temmuz 2021 Çarşamba 16:57
36 Okunma
Cayır cayır yakacak

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ali Dereli , ilk teklisi  Mum ile  müzik sektörüne güzel bir giriş yapmış ve  müzisyen kimliği ile adından söz ettirmişti. İkinci teklisi  Hak Edecek misin  ardından bu sefer uzun bir ara vermeyip üçüncü teklisi ‘CAYIR CAYIR ile tekrar sevenleri ile buluşuyor. Ali Dereli’nin  Cayır Cayır adlı çalışmasının söz ve müziği, “Tamam Tamam” ile adından söz ettiren ve aynı zamanda şarkıcı olan Deniz Cem'e ait Kayıtları,  Ont Music Network  Center’da  tamamlanan  şarkının düzenlemesi Tansel Doğanay tarafından yapıldı, gitarlar Emrah Koçak ve klavyeler Tansel Doğanay tarafından çalındı.

Geçtiğimiz gün tüm  dijital platformlarda yerini alan Ali Dereli,  2021 yazını Cayır Cayır yakmaya geliyor. Ali Dereli, Aşk-ı Memnu, Arka Sokaklar, Küçük Kadınlar dizileri ile kariyerine başladı, son dönemde ise reyting rekorları kıran Yemin dizisinde  “ Zafer” karakterini canlandırdı, izleyenlerin büyük beğenisini alarak hayran kitlesini gerek Türkiye gerekse Orta Doğu ülkelerinde arttırdı. Dereli, oyunculuğunun yanı sıra müzikle olan bağını hiç koparmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Ali DereliCAYIR CAYIR
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