Cayır cayır yakacak

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Ali Dereli , ilk teklisi Mum ile müzik sektörüne güzel bir giriş yapmış ve müzisyen kimliği ile adından söz ettirmişti. İkinci teklisi Hak Edecek misin ardından bu sefer uzun bir ara vermeyip üçüncü teklisi ‘CAYIR CAYIR ‘ ile tekrar sevenleri ile buluşuyor. Ali Dereli’nin Cayır Cayır adlı çalışmasının söz ve müziği, “Tamam Tamam” ile adından söz ettiren ve aynı zamanda şarkıcı olan Deniz Cem'e ait Kayıtları, Ont Music Network Center’da tamamlanan şarkının düzenlemesi Tansel Doğanay tarafından yapıldı, gitarlar Emrah Koçak ve klavyeler Tansel Doğanay tarafından çalındı.

Geçtiğimiz gün tüm dijital platformlarda yerini alan Ali Dereli, 2021 yazını Cayır Cayır yakmaya geliyor. Ali Dereli, Aşk-ı Memnu, Arka Sokaklar, Küçük Kadınlar dizileri ile kariyerine başladı, son dönemde ise reyting rekorları kıran Yemin dizisinde “ Zafer” karakterini canlandırdı, izleyenlerin büyük beğenisini alarak hayran kitlesini gerek Türkiye gerekse Orta Doğu ülkelerinde arttırdı. Dereli, oyunculuğunun yanı sıra müzikle olan bağını hiç koparmadı.