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Çaycuma’da Maske’li Yeni Yıl Kutlaması

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız…

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:05
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Çaycuma’da Maske’li Yeni Yıl Kutlaması

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çaycuma Belediyesi yeni yıl etkinlikleri kapsamında 'Maske' gurubunun yer aldığı müthiş bir konsere ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet meydanında gerçekleşen konserde meydan kalabalıkla doldu taştı.

'Maske' gurubu Orkestrası tarafından verilen konserle yeni yıla giren çaycumalılar oldukça mutlu görünüyorlardı. 2021 yılının bitmesine dakikalar kala sahneye çıkan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı Çaycumalıları selamlayarak iyi dileklerde bulundu. Geri sayım yapılarak havai fişek gösterisi ile 2022 yılına giren Çaycumalılar gecenin geç saatlerine kadar doyasıya eğlendiler. 

Bir grup iş insanın bir araya gelerek oluşturduğu Maske Orkestra’da, aynı zamanda kendisi de Çaycumalı olan orkestra kurucusu ve Maske şirketler grubu Yön. Kur. Başkanı Şenan Kerçin; Ülke olarak arka arkaya çok kötü iki yıl yaşadık. En yakınlarımıza bile sarılamadığımız bu pandemi sürecinde sevdiklerimizi yakınlarımızı yitirdik. Dilerim 2022’de ülke olarak bütün bu acılarımızı sarmaya başladığımız bir yıl olur. Benim 2022 den beklentim bütün dünyayı esir alan bu Covid belasından bir an önce kurtulup normal sürece başlamamızdır. Dedi…

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Anahtar Kelimeler:
çaycumaYeni YılMaske
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