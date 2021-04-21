CARTEL GRUBU UYUŞTURUCUYA HAYIR DİYOR

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

CARTEL grubundan Ince Efe'nin hazırlayarak yapımını üstlenmiş olduğu "YOK" adlı uyuşturucuya hayır diyen UDDY proje albümü, 21 senelik bir aranın ardından ilk defa Türkiye'de. CEZA ile birlikte Fuat, Cartel Grubu'ndan Ince Efe gibi toplam 19 rapçinin bir araya geldiği albüm müzikseverlerle buluştu. Bu proje ilk defa uyuşturucuya DUR demek için yapılan bir proje olarak öne çıkıyor. Ceza bu projeyi ilk duyduğu zaman mutlu olmuş ve albümde zevkle yer alacağını belirten isimlerden biri olmuştur. Fuat Ergin'de projeye çok büyük bir önem verip projede yer almıştır Proje ile alakalı fikir ise Cartel Grubu'ndan Çelik Bilek ismiyle bilinirlik elde eden Ince Efe (Abdurrahman ince)'ye aittir. "YOK" adlı proje Almanya'da ve tüm dünyada uyuşturucu maddeler gençleri zehirlerken Cartel Grubu üyelerinin bir şeyler yapmayı hayal ederek ses çıkartabilme amacıyla ortaya çıkan özel bir projedir. Bu sebeple proje uzun çalışmalar sonucunda müzikseverlerle buluşacağı halini almıştır. Efeler Area etiketiyle çıkan albüm tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.



