Canım Benim’e klip çekti

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

ADANA PERFORMANS GÖSTERİ MERKEZİNDE KONSER VEREN EROL EVGİN

Türk pop müziğinin efsane ismi Erol Evgin’in, “Altın Düetler 2” albümünün ilk video klibi Nil Karaibrahimgil ile birlikte seslendirdikleri “Canım Benim” isimli şarkıya çekildi. Beklenen klip, bugün (28 Kasım Perşembe) müzikseverlerle buluştu.

Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait olan “Canım Benim” in Serdar Erener yönetmenliğinde çekilen video klibi, müzik kanallarıyla birlikte Erol Evgin YouTube kanalında da yayınlandı.

Dakikalarca ayakta alkışlandı

Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Koşanadam’ın organizasyonuyla Adana 01 Burda Performans Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu.

“Etme Eyleme” ile bis yaptı

Adanalıların konser salonunu tıklım tıklım doldurduğu gece boyunca izleyenlere müzik ziyafeti sunan Sanatçı, şarkılarının aralarında anlattığı anıları ve fıkralarıyla da hayranlarını kahkahaya boğdu. Konserinin finalinde dakikalarca ayakta alkışlanan Erol Evgin, “Etme Eyleme” şarkısıyla bis yaptı.

“Canım Benim” in video klibi için birlikte kamera karşısına geçen Sanatçılar, şunları söylediler:

39 yıllık şarkı

Erol Evgin: “39 yıllık bir şarkı ‘Canım Benim’. Sıcacık, naif bir aşk şarkısı. Çok güzel bir düet oldu. Ben bu şarkıları söylediğim yıllarda 0 – 6 yaş kız çocukları çok severdi. Şimdi onların çocukları Nil ile yaptığımız düeti dinleyecekler, onunla büyüyecekler. Çok anlamlı” dedi.

İçimde çalan bir şarkı

Nil Karaibrahimgil: “Gerçekten bütün şarkılarını ezbere bildiğim, şarkılarıyla büyüdüğüm kıymetli bir isimle düet yapmak çok güzel bir duygu. ‘Canım Benim’ küçüklüğümden beri içimde çalan bir şarkı. Video klipte Serdar Erener, bizi hayalini kurduğu bir dünyaya, Uzay’a götürdü” dedi.