Can Gox sahne performansıyla coşturdu

ASLAN SAYIM



Anadolu ezgileriyle blues müziğini harmanlayan ünlü sanatçı Can Gox, İstanbul’un ünlü mekânıDuqqan’da sahneye çıktı. Can Gox konserde Barış Manço, Cem Karaca, Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi unutulmaz sanatçılarında eserlerine yer verdi. Sahne performansıyla coşturan ve izleyicilerden tam not alan Can Gox'un şarkılarına hayranları da eşlik etti. Can Gox yaklaşık 2 saat sahnede kaldı ve unutulmaz bir gece yaşattı.

Ünlü işletmeci Gökhan Reis “ Ünlü sanatçılarımızla konserlerimiz devam edecek ve Duqqan’a gelen herkes buradan memnun ayrılacak” dedi.