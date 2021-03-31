CANDAŞ, YEP YENİ ŞARKISIYLA DİLLERDE

İSTANBUL- Sözü ve bestesi kendine ait olan, "Sen Bu Şarkıyı Dinlerken"in aranjörlüğünü usta müzik adamı Tarık Ağansoy yaptı. Ulusu Production tarafından karşımıza çıkan şarkının klibini ise, Celal Ulusu çekti. Yeni olmasına rağmen büyük beğeni toplayan klipte, yalnızlık ve ayrılık konuları dikkat çekiyor. Çıkardığı başarılı şarkılarıyla sevilen, özellikle güçlü sahneleriyle tanıdığımız şarkıcı, bu şarkıdaki en büyük destekçisinin menajeri Oktay Şahin olduğunu ifade etti.

"Şu Zor Günlerde Herkese Moral Olsun"

Yeni şarkısı hakkındaki heyecanını bizlerle paylaşan Gümüş, "Yeni şarkım için çok mutluyum. Sevenlerime bitmeyen şu korona günlerinde moral vermek istedim. Zor şartlar altında çıkardığımız bu şarkımız dilerim dinleyicilerime iyi gelir. Şarkımı hazırlarken bu yolda her zaman yanımda olan ve beni yine yalnız bırakmayan menajerim Oktay Şahin'e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler…" şeklinde konuştu.

Klibin linkine ulaşabilirsiniz;

https://www.youtube.com/watch?v=PwemVg3hEjE

HABER: ELİF HAYVALI