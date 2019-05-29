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Canan'a Sagopa'dan Şarkı

Bestelerini hiç bir sanatçıya vermeyen rap müziğin önde gelen isimlerinden SAGOPA KAJMER, bu kuralı CANAN ÇAL için bozdu. Sagopa’yı ikna edip “Galiba” şarkısını alan Canan Çal, hazırladığı single’la tarzını da değiştirdi. Çal’ın muhteşem yorumuyla hayat verdiği “Galiba”,  Seyhan Müzik etiketiyle çıktı.

Canan'a Sagopa'dan Şarkı

Bestelerini hiç bir sanatçıya vermeyen rap müziğin önde gelen isimlerinden SAGOPA KAJMER, bu kuralı CANAN ÇAL için bozdu. Sagopa’yı ikna edip “Galiba” şarkısını alan Canan Çal, hazırladığı single’la tarzını da değiştirdi. Çal’ın muhteşem yorumuyla hayat verdiği “Galiba”,  Seyhan Müzik etiketiyle çıktı.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 13:15
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Canan'a Sagopa'dan Şarkı

İSTANBUL- TRT Müzik’te perşembe günleri yayınlanan “Aşk İçin” programında farklı tarzların en güzel şarkılarını seslendiren ve etkileyici yorumuyla dinleyicilerin gönlünde taht kuran Canan Çal, müzik dünyasında ses getirecek bir çalışmaya imza attı. Rap müziğin önde gelen isimlerinden Sagopa Kajmer’den “Galiba” isimli bir şarkı alan Çal, listeleri altüst edecek bir single hazırladı. Kariyerinde ilk kez bir başka sanatçıya şarkı veren Sagopa Kajmer’in hem sözlerini yazdığı hem de müziğini bestelediği “Galiba”, çok yakında dinleyicilerin beğenisine sundu. Çalışma, Seyhan Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.


Canan Çal, yeni bir tarza adım attığı “Galiba” single’ında usta isimlerle çalıştı. Eserin düzenlemesini ünlü müzisyen Taşkın Sabah yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmen koltuğunda ise Ecem Gündoğdu oturdu. Sagopa Kajmer’in etkileyici söz-müziği ve Canan Çal’ın muhteşem yorumuyla hayat bulan “Galiba”, 2019 yazına damga vuracak.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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“Aşk İçin”Canan ÇalSAGOPA KAJMERSagopa“Galiba”Seyhan MüzikEcem GündoğduYorumSesşarkıMüzikKlipElif Hayvalı
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