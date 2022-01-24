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Can VS, Bedo eşliğinde “Sana Dair” i dinleyicilerle buluşturdu

24 Ocak 2022 Pazartesi 14:16
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Can VS, Bedo eşliğinde “Sana Dair” i dinleyicilerle buluşturdu

Haber: Dinçer Karacalar

Can VS’nin albümün ayak seslerini taşıyan şarkısı Sana Dair, Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

Sözü Bedo’ya, düzenlemesi ise Can VS’ye ait olan drill alt yapılı Sana Dair şarkısı, doğu motifleriyle bir sentez oluşturarak dikkatleri üzerine çekiyor.

Alt yapısı Can VS’ye ait olan “Sana Dair”, derin bass’lara ve ona eşlik eden alaturka melodilere sahip. Drill ritimleri ise şarkıya coşkulu bir hava katıyor.

Can VS, şarkının kendisinde yarattığı hissiyat ile ile ilgili “kaybolmuşlukların ardında her zaman bir umut yeşermeyi bekler.”diyor.

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