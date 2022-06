Can Gox, Duqqan Sahne’de performansıyla parmak ısırttı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Can Gox’un sahne alacağını öğrenen müzikseverlerin aşırı ilgi gösterdiği gecede ünlü sanatçı sahnesinde Anadolu ezgileri ile Blues müziğini harmanlayarak sergilediği performansla alkış topladı. Can Gox sahnede kaldığı süre içerisinde Aşık Veysel, Barış Manço, Cem Karaca ve Neşet Ertaş gibi unutulmaz sanatçıların eserlerine yer verirken geceyi izlemeye gelen müzikseverlerde Can Gox’un söylediği şarkılara eşlik etti.

Daha öncede burada sahne aldığını ve atmosferinden etkilendiğini belirten Can Gox “Artık yoğun bir sahne dönemine başladık. Burada sahne almaktan çok mutluyuz. Burası evimiz gibi oldu, misafirperverlikleri ve konsepti olarak büyüleyici bir atmosfer var. Böyle bir mekanı kazandırdıkları için işletmecilerine teşekkür etmeliyiz. Yaz ortasında hayranlarımıza bir sürpriz hazırlığındayız” diyerek duygularını dile getirdi.