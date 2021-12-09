ÇAKKIDI ' YA YENİ NEFES " TUĞÇE SAN "

ABDULLAH YİĞİT-İSTANBUL



Daha önce Sezen Aksu ve Kenan Doğulu ' dan dinlediğimiz bir dönem dillere pelesenk olan

" ÇAKKIDI " bu defa " TUĞÇE SAN " yorumu ile yeniden dinleyici ile buluşuyor.



Sözü ve müziği Sezen Aksu ' ya ait olan parçanın düzenlemesini Suat Sakarya yaparken şarkının mixi yine Sakarya imzası taşıyor masteringi ise Emre Kıral ' a ait olan projenin yönetmen koltuğunda ise Alişan Günay Yıldırım yer alıyor.



Suat Sakarya ' nın yapımcılığını üstlendiği

" TUĞÇE SAN " ' ın yeni çalışması " ÇAKKIDI " SS Müzik Yapım Organizasyon etiketi ile 4 Kasım Perşembe günü itibari ile tüm dijital platformlarda ve klibi ile de Netd Müzik ' te yayında.

