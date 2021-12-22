Çakırbeyli atv’nin Yeni Dizisinde  Başrol Oynayacak…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin başrol oyuncusu, “Alparslan Çakırbeyli” karakteriyle milyonların gönüllerinde taht kuran Yunus Emre Yıldırımer, Koliba Film’in yeni projesinde rol alacak.

Cast çalışmalarına hızla devam edilen, konusu ve hikayesi ile iddialı dizide, Yunus Emre Yıldırımer’in partneri olacak başrol kadın oyuncu için güçlü isimlerle görüşmelere devam ediliyor.Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak dizinin, atv’nin en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtildi.