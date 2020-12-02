Cahide seyirciyle buluştu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Çiğdem Tunç Tiyatrosu 'nun bu sezon, Eray Yasin Işık'ın yazdığı ,Çiğdem Tunç 'un sahneye koyduğu "Kanadı kırık bir kuş misali" Cahide Sonku oyunu perdesini Profilo Avm Büyük Sahne de seyirci ile buluştu.. Seyredenleri derinden etkileyen yeni sezon oyunu için satılan biletlerin tümünü, Çiğdem Tunç ,İstanbul Çapa Tıp fakültesi,Cerrahpaşa, Haseki ve Başkent hastanelerinin sağlık çalışanlarına armağan etti.. Oyunun sonunda tüm sağlık çalışanlarına, böyle bir dönemde en ön saflarda çarpışan komandolarımızsınız,ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz, bundan böyle bu sezon perde açabildiğimiz her fırsatta, biz de Çtt olarak tüm sağlık çalışanlarımızı ağırlamak istiyoruz diye konuştu.. Çeşitli hastanelerden gelen sağlıkçılar,gazeteciler ve sanatçılar oyunun sonunda aynı görüşte buluştular, "Bugüne kadar seyrettiğimiz Cahide Sonku için yapılan tüm oyunlardan çok farklı bir eser seyrettik, Çiğdem Tunç ve muhteşem oyuncuları sahnede adeta devleştiler dediler..

Finalde Çiğdem Tunç tarafından sahneye davet edilen Selahattin Taşpınar'ın, oyunda Semiha Berksoy'u canlandıran Sema Aras ile şakalaşmaları geceye damgasını vururken, Taşpınar'ın Çiğdem Tunç 'a "Yarattığın Cahide karakteriyle beni ağlattın" demesi ise ünlü oyuncuyu çok gururlandırdı ve duygulandırdı..