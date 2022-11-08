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Çağrı Duran'dan 'Kusursuz Cinayet'

Pop müziğinin güçlü sesi Çağrı Duran, "Kusursuz Cinayet" adlı şarkısını sevenleriyle buluşturdu. 

08 Kasım 2022 Salı 16:17
Çağrı Duran'dan 'Kusursuz Cinayet'

HABER: DİNÇER KARACALAR

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısına çok güvenen Çağrı Duran, "Uzun ve titiz çalışmanın ürünü olan yeni şarkımı sevenlerime armağan ettim. Çok heyecanlıyım. Kusursuz Cinayet, kusursuz bir şarkı oldu" dedi. 

Düzenlemesi Cenk Eroğlu'na ait olan şarkının, yönetmen koltuğuna Bünyamin Yaşar oturdu. 

'Kusursuz Cinayet'in İstanbul'da çekilen klibin ise polisiye filmleri aratmayacak kadar ilgi çekici. 

Klipte sevgilisi tarafından öldürülen Çağrı Duran, film gibi senaryoda oyunculuğuyla da büyük beğeni topladı. 

Sözleri, müziği ve güçlü yorumuyla adeta müzikseverleri içine çeken "Kusursuz Cinayet" djital platformlarda yerini almasıyla beraber dinleyicilerden büyük beğeni topladı. 

'Kusursuz Cinayet' tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

ÇAĞRI DURAN KİMDİR?

Trabzon doğumlu olan Çağrı Duran, müzik hayatına 9 yaşında bağlama eğitimiyle başlamıştır. Atatürk Üniversitesi müzik öğretmenliği bölümünü birincilikle kazanarak, 2004 -2008 yılında mezun olmuştur. Söz ve müziği kendisine ait olan toplam 100'e yakın eseri bulunmaktadır. 2008 yılında İzmir Devlet Opera ve Balesi sınavını kazanmıştır. İki yıl İzmir Devlet Opera ve Balesi'nde korist ve solist olarak bir çok eserde görev almıştır. 2010 yılında Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde ülkemizi temsil etmiştir. Keman, gitar, bağlama, piyano ve bateri gibi enstrümanlar çalan başarılı sanatçı, ses, teknik ve opera çalışmalarını Berlin'de tamamlamıştır. Duran, ranjörlük de yapmaktadır.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Çağrı DuranKusursuz Cinayet
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