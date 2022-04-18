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ÇAĞRI DAYI / DEMİ LOVATO'YI DİNLİYORUM...

18 Nisan 2022 Pazartesi 11:22
ÇAĞRI DAYI / DEMİ LOVATO'YI DİNLİYORUM...

Çağrı Dayı, yazdığı söz ve yaptığı besteleri için şunları vurguladı: "Şu ana kadar kendi şarkım için söz veya beste yapmadım. Sanat camiasına üretmekle meşguldüm. Çok fırsat bulamadım demek daha doğru da olabilir. 

Türkiye'de söz ve beste konusunda işini hakkıyla yapan sanatçılar gerçekten az sayıda, herkes elbette şarkı söyleyebilir. Hobi olarak söylesin. Fakat Barış Manço'nun sanat için şarkı yapın para için değil sözünü yaşatmak için emek vermeye çalışmalıyız" dedi. 

Dayı, şarkıcı olarak örnek aldığın bir isim var mı sorusuna ise şunları söyledi: "Türkiye'den değil fakat Demi Lovato'yı severek dinlerim." dedi.

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

Son Güncelleme: 18.04.2022 12:19
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ÇAĞRI DAYI DEMİ LOVATOYI DİNLİYORUM...
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