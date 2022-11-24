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ÇAĞATAY BAĞSÜRER'den 2023 trendleri...

Yılın ilk günlerinde stilinde değişikliğe gitmek isteyenlere ünlülerin kuaför markası ÇAĞATAY BAĞSÜRER ’den 2023 trendleri...

24 Kasım 2022 Perşembe 15:12
ÇAĞATAY BAĞSÜRER'den 2023 trendleri...

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

Yeni yılın ilk günlerinde fark yaratan yeni bir renk ve modelle kendinizde bir değişikliğe gitmeye, yenilenmeye ne dersiniz? 2023’nin saç trendlerini sektörün güçlü markalarından Çağatay Bağsürer’in Moda trendlerinin saçlara da yansıdığını anlatarak söze başlayan Çağatay Bağsürer, 2023’nin sıcak renklerin hakimiyetinde geçeceğini söylüyor: “2020ve 2022 hem ekonomik hem de farklı nedenlerden dolayı sıkıntılı yıllardı. Yeni yıl değişim yılı olacak. Kadınlar enerjilerini yükseltmek için değişime saçlarından başlayacak. Geçmiş yıllarda soğuk renkler daha ön plandaydı. Şimdi yüzde 100 değişikliğe gidiyoruz. Sıcak renkler, daha aktif daha dinamik ve canlı renkler bu yılın trendi olacak.” Sarının her zaman popüler bir renk olduğunu söyleyen Çağatay Bağsürer, 2023’de daha sıcak sarılar, balyajlı renkler, kahveli bakırlar, bal tonları, karamel ve kızıl yansımaları trend renkler olarak tanımlıyor. “. Kısa saç daha dinamik duruyor”. Peki yeni yılda hangi boy saçlar tercih edilecek? Bu sorununun yanıtını daha kısa, küt ve orta boy olarak veren Çağatay Bağsürer, kısa saçların kişiyi daha enerjik ve dinamik gösterdiğini söylüyor: “Kısa saçlar, her zaman daha dinamik ve modern duruyor. Son yıllarda gittikçe artan bir ilgi var bu boylara. Fakat Türk kadınına orta boy daha çok yakışıyor.”     

Bir de hangi yüze hangi model gider sorunsalı var. Kare, oval, yuvarlak yüz hatlarına sahip olanların özellikle kaçınması ya da tercih etmesi gereken modelleri soruyoruz. Çağatay Bağsürer; "Ona göre, saç modeline karar verirken en önemli kriter yüz hatlarından ziyade kişinin tarzı. I Perma yeniden popüler. 1980’ler ve 90’ların etkisinin hissedileceği bir yıla girdiğimizi söyleyen Çağatay, permanın da bu sene itibarıyla yeniden hayatımıza girdiğini anlatıyor. Dalgalı ve kıvırcık saçları trend olarak sık sık göreceğimizi söyleyen Çağatay Bağsürer, taramaların daha doğal formda olacağını dile getiriyor: “Bizler hep sadelikten yanayız. İyi bir kesimle, günlük hayatta rahatça kullanılabilecek saçlar daha da revaçta olacak. İnsanlar artık yıkayıp, çıkabileceği modelleri daha önemsiyor. Taramalar da o sebeple daha hafif dalga biçimde olacak. Özel davetlerde de genç, modern ve sade topuzlar olacak. Dalgalı saçlar veya sade topuzlar ön planda olacak. Eskisi gibi büyük topuzlar kesinlikle olmayacak. Kişi kendi toplamış gibi çok sade topuzlar göreceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
çağatay Bağsürer
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