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BÜYÜK USTA KAYAHAN’IN ŞARKILARI SEVENLERİYLE YBY ETKİNLİK ALANI’NDA BULUŞTU!

YOLU SEVGİDEN GEÇENLER YBY ETKİNLİK ALANINDA BULUŞTU…

24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:55
BÜYÜK USTA KAYAHAN’IN ŞARKILARI SEVENLERİYLE YBY ETKİNLİK ALANI’NDA BULUŞTU!

HABER: BURHAN AKDAĞ

Benzersiz şarkılara imza atan büyük usta Kayahan şarkıları ile İstanbul’un ilk açık hava; kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY Etkinlik Alanı’nda anıldı.

Yedi yıl önce kaybettiğimiz Türk müziğinin usta isminin şarkılarını; sevilen sanatçılar; Fatih Erkoç, Işın Karaca, İpek Açar ve Suat Suna seslendirdi.

Doğa ile baş başa gerçekleşen Konserde binlerce Kayahan hayranı, sanatçının şarkıları ile unutulmaz bir gece yaşadı.

Sevenleri her şarkıya telefon ışıkları ve yüksek sesleri ile eşlik ederken, Işın Karaca ve Suat Suna’nın Gel Vefasız düeti geceye damgasını vurdu.

Yaklaşık 4000 kişinin katıldığı gecede seyirciler; konseri çimlerin üzerinde, sandalyelerinde, minderler uzanarak ve hamakta izlediler.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kayahan
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