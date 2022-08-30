BÜYÜCÜ KORKUTACAK

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Senaryosunu Murat Güleç ve Oktay Arabacı’nın yazdığı filmin başrollerini Baran Arat ve Duru Demirhan paylaşıyor. İyilik ve kötülüğün birbiriyle savaşının yer aldığı ‘Büyücü’isimli korku filmi gişe rekoru kırmaya aday. Filmde 2 karaktere hayat veren yakışıklı oyuncu Baran Arat,filmin büyük bir çıkış yakalayacağına inandığını söyledi. Başarılı bir ekip ile muhteşem bir film yaptıklarını dile getiren Arat,’Oyunculuk hayatım boyunca çıkardığım bu iki karakterde hep aklımda olacak. İzleyici çok şaşıracak.Bu filmde çok zorlandığım ve etkisinde kaldığım çok sahne var, keşke set arkası bir kamerayla çekilse izleyicide izleyebilse çok isterdim. ‘Büyücü’nün kamera önü başka film, arka kısım başka bir film, böyle renkli bir ekiple çalışmak benim için keyif oldu” dedi. Önce Vatan Gazetesi