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BÜYÜCÜ KORKUTACAK

Arkın Aktaş yönetmenliğinde İstanbul’’ da çekilen “Büyücü” isimli korku tarzındaki sinema filmi yaklaşık 300 sinemada vizyona girmeye hazırlanıyor. 

30 Ağustos 2022 Salı 14:58
BÜYÜCÜ KORKUTACAK

HABER: HABİB BABAR

Senaryosunu Murat Güleç ve Oktay Arabacı’nın yazdığı filmin başrollerini Baran Arat ve Duru Demirhan paylaşıyor. İyilik ve kötülüğün birbiriyle savaşının yer aldığı ‘Büyücü’isimli korku filmi gişe rekoru kırmaya aday. Filmde 2 karaktere hayat veren yakışıklı oyuncu Baran Arat,filmin büyük bir çıkış yakalayacağına inandığını söyledi. Başarılı bir ekip ile muhteşem bir film yaptıklarını dile getiren Arat,’Oyunculuk hayatım boyunca çıkardığım bu iki karakterde hep aklımda olacak. İzleyici çok şaşıracak.Bu filmde çok zorlandığım ve etkisinde kaldığım çok sahne var, keşke set arkası bir kamerayla çekilse izleyicide izleyebilse çok isterdim. ‘Büyücü’nün kamera önü başka film, arka kısım başka bir film, böyle renkli bir ekiple çalışmak benim için keyif oldu” dedi. Önce Vatan Gazetesi

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 01.09.2022 13:18
Anahtar Kelimeler:
Baran AratDuru DemirhanBüyücü FilmBüyücü Filmi
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