Büşra Dede'den 2020 Yeni Sezon Moda Önerileri Geldi

İSTANBUL- Genç fenomen Büşra Dede “2020 yılının insanlık için pek iyi başladığı söylenemez. corona virüsü salgınıyla birlikte insanların yaşam standartları değişmeye başlamış, gerçekleştirilmesi düşünülen etkinlikler ise ertelenmişti. Evde olduğumuz sürede online sitelerden en fazla pijama ve spor kıyafetler tercih etmiştik. Normalleşmeye doğru gittiğimiz zamanda mağazalarda ve sitelerde en çok pastel renkleri gördük. Eski dönemlere göre mor, pembe, lila ve neon renklerini bu yaz daha fazla görmüş olduk. Bu da insanlar üzerinde olumlu etki yarattı 2020-2021 sonbahar kış sezonu için modayı yakından takip eden sosyal medya fenomeni Büşra Dede tüyolar verdi.

Kovboy botlarınızı çıkartın, bu sene de moda

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla 200 binden fazla takipçiye ulaşan Büşra Dede, yeni sezon için şu ifadeleri kullandı “Önümüzdeki sonbahar kış döneminde orijinal stiller ön plana çıkacak. Sonbahar hem casual hem de spor tarzı birlikte görmemiz çok mümkün. Ceket, mont, kaban, palto modellerinde doğru kombini oluşturabilmek için renk uyumunun yanı sıra yeni trendi de kavrayabilmek gerekiyor. Görünüşe göre de tercih edeceğimiz renkler turuncu, kahve, mercan, ekru tonları olacak. 2019 kış sezonunda ilgi gören kovboy bot ve çizmeleri bu senede göreceğiz. Bu sene daha çok ilgimizi çekecek gibi görünüyor. Uzun paltolar ve kabanlarda sonbahar renkleriyle ön planda olacak. Gömlek, sweatshirt ve pantolon gibi modellerde de durum farklı değil” ifadelerini kullandı.

Haber: Elif Hayvalı