BURSA’LI 30 ÇOCUK İLK DEFA ULUDAĞI GÖRDÜ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kış sporları ile meşhur olan Bursa’da yaşayan ama imkanları olmadığı için Uludağı hiç görmemiş olan çocukları dağa çıkarttılar. Bursa Lions 118-K Kadın ve Aile Komitesi Başkanı Nazan Bozan ve İpek Lions işbirliği ile geçen hafta Bursa’da yaşayıp bu imkanı yakalayamayan 30 ilköğretim öğrencisini Uludağ ile buluşturdu. Rüveyda Dörtçelik ilköğretim okulu öğrencilerini dağa çıkaran ve orada ağırlayan Başkan Nazan Bozan ve Başkan yardımcısı Ayşen Arslan "Bu çocuklar gezmeli, öğrenmeli ve yeni deneyimler kazanmalı biz kendi üzerimize düşen görevi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz onların gözünde ki mutlulukda bizim övünç kaynağımiz oluyor dedi. İlk defa Uludağı gören çocuklar oldukça mutlu oldular ve dağda bol bol kar oyunları oynayarak gece vaktinde evlerine döndüler.