Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1.982,82
ALTIN
919,96
DOLAR
14,34
STERLİN
18,93
EURO
15,62
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter alınacak
Cidde Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Öğretim...
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim Üyesi alıyor
Bahçeşehir Üniversitesi 88 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURSA’LI 30 ÇOCUK İLK DEFA ULUDAĞI GÖRDÜ

07 Mart 2022 Pazartesi 12:11
BURSA’LI 30 ÇOCUK İLK DEFA ULUDAĞI GÖRDÜ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Kış sporları ile meşhur olan Bursa’da yaşayan ama imkanları olmadığı için Uludağı hiç görmemiş olan çocukları dağa çıkarttılar.  Bursa Lions 118-K  Kadın ve Aile Komitesi Başkanı Nazan Bozan ve İpek Lions işbirliği ile geçen hafta Bursa’da yaşayıp bu imkanı yakalayamayan 30 ilköğretim öğrencisini Uludağ ile buluşturdu. Rüveyda Dörtçelik ilköğretim okulu öğrencilerini dağa çıkaran ve orada ağırlayan Başkan Nazan Bozan ve Başkan yardımcısı Ayşen Arslan "Bu çocuklar gezmeli, öğrenmeli ve yeni deneyimler kazanmalı biz kendi üzerimize düşen görevi yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz onların gözünde ki mutlulukda bizim övünç kaynağımiz oluyor dedi. İlk defa Uludağı gören çocuklar oldukça mutlu oldular ve dağda bol bol kar oyunları oynayarak gece vaktinde evlerine döndüler.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
DJ Akman Geri Döndü! Yeni Şarkısı ‘Gittiğin Her Yerde’ Yayında!
Merakla beklenen film, görkemli bir gala ile vizyona girdi: ‘SADECE BİR GECE’
Merakla beklenen film, görkemli bir gala ile vizyona girdi: ‘SADECE BİR GECE’
RESSAM GAMZE LİM CARETTALARA NEFES OLACAK
RESSAM GAMZE LİM CARETTALARA NEFES OLACAK
“2022 BENİM YILIM OLACAK”
“2022 BENİM YILIM OLACAK”
MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU
MEHTAP ŞAFAK OKURLARIYLA BULUŞTU
Ünlü Erkekleri Giydiren Tekstilci Süleyman Erdem İsyanda: "BİRİ BU SAVAŞI DURDURSUN"
Ünlü Erkekleri Giydiren Tekstilci Süleyman Erdem İsyanda: "BİRİ BU SAVAŞI DURDURSUN"
İstanbul Gecelerinin Prensi Korcan Yiğit
İstanbul Gecelerinin Prensi Korcan Yiğit
YAĞIZ’DAN YEPYENİ BİR ESER “ANLATAMIYORUM “
YAĞIZ’DAN YEPYENİ BİR ESER “ANLATAMIYORUM “
Biraz tebessüm
Biraz tebessüm

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma