Burgazada’da; Küba’lı sanatçılardan duygu dolu Zafer Bayramı kutlaması

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Burgazada’da faaliyet gösteren Adalar Su Sporları Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı son zamanlarda Türkiye’de oldukça ilgi gören ve merak edilen Kübalı müzik gurubu EL CORAZON DE CUBA ile kutladı.

Burgazada da gerçekleşen El Corazon De Cuba konseri, aynı zamanda grubun da menajeri olan Nedim Aka tarafından gerçekleştirildi. Oldukça eğlenceli bir şekilde organize edilen etkinlikte davetliler unutulmaz bir gece yaşadılar. Kulüp üyelerinin yoğun ilgi gösterdi gecede, Dans pistin coşkulu bir kalabalık tarafından bir an olsun boş bırakılmadı.

Küba‘da bulunan Atatürk büstü dev ekranlara yansıtıldığı dakikalarda Kübalı müzisyenlerin Küba halkının Atatürk’e duydukları sevgi ve saygıyı anlatmaya başlaması ile de sahnede duygusal anlar yaşandı. Fidel Castro’nun ‘’Bizim devrim yaparken örnek aldığımız lider Mustafa Kemal Atatürk’tü. Biz de devrim yaptık ama Atatürk’ün yaptıklarını yapamazdık “ sözü salonda coşkuyla alkışlandı. El Corazon de Cuba Grubu, ekrana yansıyan Atatürk fotoğraflarına dönerek söyledikleri “Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel” şarkı sözleri ile salonda inanılmaz bir coşku ve duygu sağanağı yaşanmasına sebep oldu.

Adalar su sporları Kulübü Başkanı Cezmi Öztürk’ün açış konuşması ile başlayan, Adalar Su Sporlar’ı kulüp sosyal hizmetler sorumlusu Mirey Göldağ’ın sunumuyla gerçekleşen gece Küba ritimleri ile söylenen İzmir Marşı ile son buldu.