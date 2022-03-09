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Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" tüm dijital platformlarda yayında!

Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında!

09 Mart 2022 Çarşamba 10:46
Burcu Karadağ’ın yeni tekli çalışması "Derin Duygularım" tüm dijital platformlarda yayında!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Grand Müzik Etiketiyle Burcu Karadağ’ın Yeni Tekli Çalışması “Derin Duygularım” Tüm Dijital Platformlarda Yayında...

Başarılı şarkıcı Burcu Karadağ Grand Müzik etiketi ile çıkarmış olduğu yeni tekli çalışması “Derin Duygularım” ile adından sıkça söz ettirmekte. Yapımcılığını Hayrettin Güneş’in üstlendiği single, Grand Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Sözü ve müziği Akın Zurnacı’ya ait olan “Derin Duygularım"  şarkısının klibi muhteşem bir mekânda yönetmen Mehmet Can Arslantaş tarafından çekildi.

KLİBİ : https://www.youtube.com/watch?v=F84KfeTBIaM
 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Burcu KaradağDerin Duygularım
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