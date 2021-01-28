Burcu Güneş‘ten albüm müjdesi!

HABER: AZİZ KARATAŞ

Türk pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden ''Burcu Güneş'', pandemi sürecinde büyük hasarlar alan müzik sektörünü canlandıracak bir projeyle sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken güzel sanatçı, 6 şarkıdan oluşan mini bir albüm hazırlığı içerisinde olduğunu dile getirdi.

Evde kalma sürecini verimli bir şekilde kullanan ve kendini stüdyoya kapatarak bol bol üreten ''Burcu Güneş'', birbirinden kıymetli şarkılarıyla çok yakında sevenleriyle hasret giderecek.

''Burcu Güneş''in sürprizlerle dolu ve titizlikle hazırlanan albümü ülke olarak geçirdiğimiz zor günlere ilaç gibi gelerek kısa sürede 2021 hit'leri arasında yerini alacak.

Sosyal medya paylaşımlarında da sahneyi ve sevenlerini çok özlediğini dile getiren başarılı sanatçı 22 yıllık müzikal kariyerinde iz bırakacak bir projeye daha imza atacak.

''Burcu Güneş''in yeni albümü çok yakında DMC etiketiyle yayınlacak.