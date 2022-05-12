Burcu Güneş, Alanya’ya Yazı Getirdi

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin başarılı sanatçısı Burcu Güneş, geçtiğimiz akşam Alanya’da bulunan Mylome Luxury Hotel & Resort’da sahne aldı.

Otelin iskelesinde gerçekleşen konserde serin havaya rağmen 1500 kişi konser alanını doldurdu. Kendi şarkılarının dışında arabesk, Türk sanat müziği ve türkü de okuyan Burcu Güneş, sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

Her konserinde hem müzikalitesine hem de stiline son derece titizlikle çalışan Burcu Güneş, Alanya’daki konserinde yeni saç stiliyle oldukça beğenilirken NS Sposa markalı mavi şık bir elbise giyen Burcu Güneş yeni saç stiliylede sevenlerinden tam not aldı