Burçin Parasayar Güzellik Fuarı’nın Sunucusu Oldu

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



Sunuma Türkiye Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu Işletmecileri Federasyonu Genel başkanı Bayram karakaş’ta katıldı. Güzellik Uzmanlarına yönelik yakında Türkiye’nin ünlü estetisyenlerinin katılacağı "Bir Güzellik Bilgi Paylaşımı " başlığı altında yeni trend ve teknikler hakkında bilgi verip Türkiye’nin çeşitli illerinden katılacak güzellik uzmanları ile bu teknikleri paylaşacaklarını ilettiler. Bu bilgileri sahnede modelin üzerine uygulama yapan federasyonun ünlü make-up artist Ayşe Deniz Beyaz uygulamalı olarak model üzerinde anlatarak teknikler hakkında bilgiler verdi.Bir buçuk saat soru cevap şeklinde geçen program izleyicilerin ilgi odağı oldu büyük alkış alan organizasyon fuarda oldukça ilgi gördü.