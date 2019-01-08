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Buray‘ın Avrupa turu başlıyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

Buray‘ın Avrupa turu başlıyor

Aziz Karataş’ın haberi için tıklayınız...

08 Ocak 2019 Salı 16:59
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Buray‘ın Avrupa turu başlıyor

İSTANBUL / AZİZ KARATAŞ

Buray, yeni albümü “Kehanet” ile Avrupa turnesine çıkıyor. Ünlü sanatçı, 11 Ocak’ta başlayacak turnesinin ilk turu kapsamında Hollanda, Almanya ve Belçika’da sevenleriyle buluşacak.

Buray, Avrupa’daki sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçı, turnesinin ilk konserini 11 Ocak’ta Hollanda’nın Rotterdam şehrinde bulunan ve Avrupa’nın en iyi konser salonlarından biri olan De Doelen’de gerçekleştirecek. Başarılı yıldız, hem “Kehanet” albümünde yer alan yeni şarkıları hem de önceki hit’lerini seslendireceği turnenin ikinci konserini 12 Ocak’ta Almanya’nın Köln kentinde verecek.

İKİNCİ TUR NİSAN AYINDA

Buray 13 Ocak’ta tekrar Hollanda’ya dönecek ve Amsterdam’da müzikseverlerle buluşacak. 2 Şubat’ta Belçika-Brüksel’de sahneye çıkacak olan ünlü şarkıcı, Avrupa turnesinin ilk ayağını 3 Şubat’ta Hollanda-Eindhoven’da noktalayacak. Turnenin ikinci ayağı ise nisan ayında başlayacak.

KONSER TAKVİMİ

11 Ocak Rotterdam-De Doelen

12 Ocak Köln-Die Kantine

13 Ocak Amsterdam-Meervaart

2 Şubat Brüksel-Bozar

3 Şubat Eindhoven-Muziekgebouw

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Anahtar Kelimeler:
BurayKehanet
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