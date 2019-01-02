Buray 2019’u İzmir’de karşıladı

HABER: AZİZ KARATAŞ

İzmir’de hizmet veren Balçova Termal Otel, yeni yıla muhteşem bir eğlence ile merhaba dedi. Balçova Termal Otel, yılbaşı gecesi sahnesinde pop dünyasının yükselen yıldızı Buray’ı ağırladı. Sahneye ünlü modacı Hatice Gökçe’nin imzasını taşıyan özel tasarım kıyafetiyle çıkan genç sanatçı, seslendirdiği şarkılarla geceyi yavaş yavaş ısıttı.

2019 MUTLULUK GETİRSİN!

Buray, saatler 24.00’e yaklaşırken hareketli şarkılarla coşkuyu zirveye taşıdı. 2019’u geri sayım yaparak karşılayan ünlü sanatçı, “ Şehitler olmasın, ne kadına ne hayvana ne de insan insana şiddet olmasın. 2018’den çok şeyler öğrendim. Umarım 2019’da negatif hiçbir şey yaşamayız” diyerek yeni yılın herkese mutluluk getirmesini diledi. Müzik dünyasına adım attığı ilk günden bu yana hızlı yükselişini sürdüren Buray, etkileyici performansıyla yılbaşı gecesinin de yıldızı oldu.