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Burak Tozkoparan, “Avcı” dizisinde

Son dönemin başarılı oyuncularından Burak Tozkoparan, TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Avcı dizisinde canlandıracağı başrolü ile ekranlara geri dönüyor.

08 Kasım 2022 Salı 14:52
Burak Tozkoparan, “Avcı” dizisinde

HABER: AZİZ KARATAŞ

Avcı dizisinde “Selim” karakterine hayat verecek olan Tozkoparan, rolü için ciddi hazırlıklar yapıyor, eğitimler alıyor. Yeni rolü “Selim” için bambaşka bir karakter olarak seyirci karşısına çıkacak olan oyuncu, uzun saçları, ata binmesi ve aksiyon, dövüş sahneleri ile adından sıkça söz ettirecek.

Sosyal medyada 2 milyona yakın takipçi sayısı bulunan Burak Tozkoparan özellikle genç kızların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. En son Destan dizisinde oynadığı “Temur Tegin” başrolü dışında pek çok dizi ve filmde performans sergileyen oyuncu şimdilerde Avcı dizisiyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak TozkoparanTRT 1Avcı Dizisi
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