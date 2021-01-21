‘’BURAK SENSE’’NİN İDDİALI ÇIKIŞI!  

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının alışılmışın dışında aranjesi Cem Ergunoğlu, mix mastering ise Erol Temizel imzası taşıyor.



''Burak Sense'', müzikal kariyerinin yanı sıra eş zamanlı başarılı bir avukat olarak kariyerini sürdürüyor. Kendini yıllardır müziğe adamayı bekleyen genç müzisyen, müzikte herhangi bir kategori ya da sınırlandırmayı doğru bulmadığını dile getirerek görsel sınırları aşan projesiyle bu yıl çok konuşulacak.



AYNI RİTİMLER BENZER SÖZLER!

HANDE YENER DIŞINDA KİMSEYİ KENDİME ÖRNEK ALMIYORUM…



Sektöre iddialı ve emin adımlar eşliğinde merhaba diyen ‘’Burak Sense’’; duygularını şu sözlerle ifade etti;



''Türkiye'de kendime kimseyi örnek almıyorum ve pop müziğin bir süredir kan kaybettiğini ve özellikle büyük isimlerin risk almaktan korktukları için hep aynı ritm üzerine benzer sözler ile müzikte ki bu tek düzeliğe sebep olduklarını düşünüyorum. Derdim hepsinin dışına çıkmak, umarım çok seversiniz.''



Onur Aldoğan yönetmenliğinde yaklaşık 16 saatte çekilen ''Başka Beden''in klibinde sanatçıya 2 manken eşlik ederek şarkının ruhu özenle seçilmiş görüntüler eşliğinde izleyicisine yansıtıldı.



Yeni projesinin hem görselleri hem de soundu ile Türkiye'de önemli bir yer edinmekte ısrarcı olan ''Burak Sense'', yeni şarkısının sözleri ile beden ve ruhun çatışmasına değinerek, herkesin kendi yalnızlığında, iç sorularına dönerek cevap aramasının önemini vurguluyor.



''Burak Sense''nin yeni projesi ''Başka Beden'' tüm müzik platformlarında ve klibi NetD kanalında yayında!