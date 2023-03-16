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Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu “İstanbul” için bir araya geldi

Rap dünyasının en başarılı isimlerinden Burak King 2. Albümünden şarkıları müzikseverler ile buluşturmaya devam ediyor.

16 Mart 2023 Perşembe 12:39
Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu “İstanbul” için bir araya geldi

HABER: DİNÇER KARACALAR 

Yeni albümünden “Deli Deli” ve “Güle Güle” şarkılarını geçtiğimiz aylarda yayınlayan Burak King yeni şarkısı için uzun zamandır büyük titizlikle çalışıyor. Başarılı rapçi sözü ve bestesi kendine ait olan “İstanbul” şarkısı için, Survivor Yarışması’ndan tanıdığımız ve son dönemlerde müzik çalışmaları ile adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu ile bir araya geldi. Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu 4 ay önce kaydettikleri “İstanbul” şarkısı için çok heyecanlı olduklarını, şarkının ve klibinin çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini söylediler.

Uzun soluklu bir iş ortaya koyan ikili şarkının kendilerine çok yakıştığını, bu tür projelerinin devamının da geleceğini belirtti.

Burak King ve Aleyna Kalaycıoğlu’nun birlikte seslendirdiği “İstanbul” klibiyle aynı anda Sony Music Türkiye etiketiyle17 Mart’ta tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak KingAleyna Kalaycıoğlu
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