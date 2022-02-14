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Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında

14 Şubat 2022 Pazartesi 11:26
Burak kibar yalnızlar şehri şarkısı yayında

Haber: Dinçer Karacalar

Sahnelerin aranılan yüzü Burak kibar son çalısmasıyla büyük bi tarz degisikligi yapıp trap arabesk tarzındaki teklisini sevenlerinin beğenisine sundu. Son çalışmasında dönemin genç ve parlayan müzisyenleriyle çalışmaya özen gösteren Kibar too Production etiketiyle tüm Dijital platformlarda yerini aldi. Hakan Gülbiten imzali sarkinin düzenlemesini Efe Can üstlendi. Dokundugu her Sarkiya farkli bi ruh Katan enes yolcu Sarkiyi baglamasiyla renklendirirken, Keman Grubu olarak türkiyenin en iyi kemancilarinin bulungu modern yayli grubu tercih edildi. Mix masteringi Bugra Kunt üstlenirken yönetmen koltugunda Yusuf can Özbilen oturdu. Bunun müzik hayati icin yeni bir baslangic oldugunu söyleyen Kibar cok farkli tarzlarda sevenlerinin karsisina cikmaya hazirlandigini söylüyor.

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Burak Kibar Yalnızlar şehri şarkısı Yayında
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