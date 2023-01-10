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Burak Alkın’dan kederli bir şarkı : “KEDERİM1TON”

Türk Pop Müziği’nde birçok hit şarkıya imza atan Burak Alkın solo kariyerinde de yeni şarkılarını müzikseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

10 Ocak 2023 Salı 10:47
Burak Alkın’dan kederli bir şarkı : “KEDERİM1TON”

Son olarak “Bana mı Sitemin” şarkısının yayınlayan Burak Alkın, yeni teklisi “KEDERİM1TON” ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. rap müziğin tanınan prodüktörlerinden Can Vs ile birlikte imza attıkları şarkı Sony Music Türkiye etiketiyle 13 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

KEDERİM1TON şarkısının söz ve bestesi Burak Alkın, düzenlemesi, mix ve masteringi ise Can Vs imzası taşıyor.

“KEDERİM1TON” 13 Ocak’ta lyric videosuyla birlikte  Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak AlkınKEDERİM1TON
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