Burak Alkın’dan kederli bir şarkı : “KEDERİM1TON”

Son olarak “Bana mı Sitemin” şarkısının yayınlayan Burak Alkın, yeni teklisi “KEDERİM1TON” ile sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. rap müziğin tanınan prodüktörlerinden Can Vs ile birlikte imza attıkları şarkı Sony Music Türkiye etiketiyle 13 Ocak’ta tüm dijital platformlarda yayında olacak.

KEDERİM1TON şarkısının söz ve bestesi Burak Alkın, düzenlemesi, mix ve masteringi ise Can Vs imzası taşıyor.

“KEDERİM1TON” 13 Ocak’ta lyric videosuyla birlikte Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.