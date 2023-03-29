Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.783,97
ALTIN
1.209,61
DOLAR
19,14
STERLİN
23,66
EURO
20,80
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
Yeditepe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Kayseri Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
İzmir Bakırçay Üniversitesi Sözleşmeli...
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Trakya Üniversitesi Sözleşmeli personel...
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis ve işyeri satış ihalesi
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden ofis...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BURAK AKAN İMZALI 12.MOOD ÖDÜLLERİ ZİRVEDE

Burak Akan tarafından 12.kez düzenlenen Mood Ödülleri Muhteşem bir törenle gerçekleşti.

29 Mart 2023 Çarşamba 13:38
6 Okunma
BURAK AKAN İMZALI 12.MOOD ÖDÜLLERİ ZİRVEDE

HABER: AZİZ KARATAŞ

Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal’ın sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı.

Gülşah Güneş Ulusoy Akademi Katkılarıyla hazırlanan Gecede Hatay bölgesinden gelen depremzede çocuklara hem hediyeler dağıtıldı, hemde güzel bir dayanışma gecesi gerçekleşti.

Gecede En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın olurken En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül, En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı, Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün, Yılın Moda İkonu: İvana Sert, En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın, Yılın Girişimci İş kadını: NagihanKaradere, Meslek Onur Ödülü ise Yeşilçam’ın efsane aktörlerinden Nuri Alço’nun oldu.

Gecede konuşma yapan Jüri Komite Başkanı Yönetmen Burak Akan,geceye katılan ve projesine destek veren herkese teşekkür etti. Akan, “yakın zamanda ülke olarak asrı felaketi dediğimiz çok kötü bir felaket yaşadık. 11 ilimizi etkileyen deprem 84 milyonu yaraladı. Ama inanıyorum ki bu kötü günleri tez zamanda atlatırız. Ülkece buna gücümüzün yettiğini biliyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Birbirimizi seven, her zaman destekleyen insanlardan kuruluyuz” dedi.

Gecede Ödül Alan İsimlerin Listesi:

En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: İlyas Yalçıntaş

En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül

En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün

Yılın Moda İkonu: İvana Sert

En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın

Yılın Girişimci İş kadını: NagihanKaradere

Meslek Onur Ödülü: Nuri Alço

Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur

Meslek Başarı Ödülü: Elif Güçkıran

Meslek Onur Ödülü: Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan

Gelecek Vaat Eden Kadın Oyuncu: Ayşegül Çınar

En iyi Erkek Komedi Oyuncusu: Burçin Bildik

En iyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz

En iyi Müzik Programı Yapımı: Koliva ile Yüksek Dağlara/ Yunus Göksu

Yılın Müzik Albümü: Burcu Güneş

En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Tuğçe Kandemir

En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Işın Karaca

Kentsel Dönüşüm Alanında Başarı Ödülü: Ali Kılıç

En Yardımsever İnfluencer: Feyza Özkan

En iyi Kitap Yazarı: Kaan Sebkektay

En iyi Haber Portalı: Haberler.com

En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş

Jüri Özel Ödülü: Pınar Başaran/ Esat Başaran

Yılın Çıkış Yapan Kadın Muhabiri: Hasibe Karadağ

En iyi Haber Ajansı: DHA

En iyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman

En iyi Sosyal Medya Uzmanı: Mehmet Burak Torun

Yılın İş Adamı: Fadıl Coşkun

Yılın Genç İş Adamı: Mert Coşkun

En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En iyi Çocuk Oyuncu: Almina Günaydın

En iyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin

Yılın Çıkış Yapan Tekstil Markası: Yeniay

Onur Ödülü: Hakan Özsoy

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gökay KalaycıoğluSıla UysalMustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesiİlyas YalçıntaşYılmaz MorgülBurak Akan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SERHAT TATAR’DAN YENİ SİNGLE "YALAN"
SERHAT TATAR’DAN YENİ SİNGLE "YALAN"
AYTEN SEMERCİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
AYTEN SEMERCİ MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI OLDU
Şimal’in mücadelesinden çıkan emanet ‘Sen Ya da Ben’
Şimal’in mücadelesinden çıkan emanet ‘Sen Ya da Ben’
Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”
Batuhan Kordel’den Askerlikten Önceki Son Tekli: “Uykumun Güzeli”
Ramazan Dursun’dan Son Veda Yeni Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda!
Ramazan Dursun’dan Son Veda Yeni Şarkısı Tüm Dijital Platformlarda!
Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz
Hollywood Teknikleriyle Kliplere Devam Edeceğiz
Ero’dan aşk şarkısı “OU LA LA”
Ero’dan aşk şarkısı “OU LA LA”
"ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM"
"ŞARKI DA SÖYLEYEN OYUNCUYUM"
Erol Köse’nin yeni keşfi Kim Kardashian’ın kuzeni Hande!
Erol Köse’nin yeni keşfi Kim Kardashian’ın kuzeni Hande!

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi