BURAK AKAN İMZALI 12.MOOD ÖDÜLLERİ ZİRVEDE

HABER: AZİZ KARATAŞ
Gökay Kalaycıoğlu ve Sıla Uysal’ın sunumuyla Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlenen gecede yıldızlar geçidi yaşandı.
Gülşah Güneş Ulusoy Akademi Katkılarıyla hazırlanan Gecede Hatay bölgesinden gelen depremzede çocuklara hem hediyeler dağıtıldı, hemde güzel bir dayanışma gecesi gerçekleşti.
Gecede En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı İlyas Yalçıntaş’ın olurken En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül, En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı, Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün, Yılın Moda İkonu: İvana Sert, En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın, Yılın Girişimci İş kadını: NagihanKaradere, Meslek Onur Ödülü ise Yeşilçam’ın efsane aktörlerinden Nuri Alço’nun oldu.
Gecede konuşma yapan Jüri Komite Başkanı Yönetmen Burak Akan,geceye katılan ve projesine destek veren herkese teşekkür etti. Akan, “yakın zamanda ülke olarak asrı felaketi dediğimiz çok kötü bir felaket yaşadık. 11 ilimizi etkileyen deprem 84 milyonu yaraladı. Ama inanıyorum ki bu kötü günleri tez zamanda atlatırız. Ülkece buna gücümüzün yettiğini biliyorum. Biz çok güzel bir ülkeyiz. Birbirimizi seven, her zaman destekleyen insanlardan kuruluyuz” dedi.
Gecede Ödül Alan İsimlerin Listesi:
En iyi Pop Müzik Erkek Sanatçı: İlyas Yalçıntaş
En iyi Türk Sanat Müziği Sanatçısı: Yılmaz Morgül
En iyi Uluslararası Erkek Oyuncu: Burak Hakkı
Yaşam Boyu Onur Ödülü: Halil Ergün
Yılın Moda İkonu: İvana Sert
En iyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın
Yılın Girişimci İş kadını: NagihanKaradere
Meslek Onur Ödülü: Nuri Alço
Meslek Onur Ödülü: Nurcan Sabur
Meslek Başarı Ödülü: Elif Güçkıran
Meslek Onur Ödülü: Prof.Dr.Övgün Ahmet Ercan
Gelecek Vaat Eden Kadın Oyuncu: Ayşegül Çınar
En iyi Erkek Komedi Oyuncusu: Burçin Bildik
En iyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz
En iyi Müzik Programı Yapımı: Koliva ile Yüksek Dağlara/ Yunus Göksu
Yılın Müzik Albümü: Burcu Güneş
En iyi Fantezi Müzik Kadın Sanatçı: Tuğçe Kandemir
En iyi Pop Müzik Kadın Sanatçı: Işın Karaca
Kentsel Dönüşüm Alanında Başarı Ödülü: Ali Kılıç
En Yardımsever İnfluencer: Feyza Özkan
En iyi Kitap Yazarı: Kaan Sebkektay
En iyi Haber Portalı: Haberler.com
En iyi Kadın Sunucu: Zahide Yetiş
Jüri Özel Ödülü: Pınar Başaran/ Esat Başaran
Yılın Çıkış Yapan Kadın Muhabiri: Hasibe Karadağ
En iyi Haber Ajansı: DHA
En iyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman
En iyi Sosyal Medya Uzmanı: Mehmet Burak Torun
Yılın İş Adamı: Fadıl Coşkun
Yılın Genç İş Adamı: Mert Coşkun
En iyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk
En iyi Çocuk Oyuncu: Almina Günaydın
En iyi Cemiyet Dergisi: Klass Magazin
Yılın Çıkış Yapan Tekstil Markası: Yeniay
Onur Ödülü: Hakan Özsoy
Önce Vatan Gazetesi