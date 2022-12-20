BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE

HABER: AZİZ KARATAŞ
Sıla Uysal ve Uğur Arslan’ın sunumuyla gerçekleşen Mood Ödülleri Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlendi.
Jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen isimler ödüllerine kavuşurken tören tam bir konser havasında gerçekleşti.
Sahnede konuşma yapan Mood Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan: “Her zaman söylediğim bir şey var.Ödül vermek, ödül almaktan daha keyifli.Gelen tüm misafirlerimize, gösterdikleri bu yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum” dedi.
Gecede Onur Ödülünü Nevra Serezli alırken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Burak Hakkı oldu. Bedük Mood Ödülleri için Londra’dan geldi. Yılın şarkısı ödülünün sahibi Can Koç ise sahne performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
MİNİK YILDIZ HİRA SU YILDIZ’A SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ
En iyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi olan minik yıldız Hira Su Yıldız’a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Minik yıldız sahnede ödül alırken Burak Akan ellerinde doğum günü pastasıyla sahneye girdi. Ardından ünlü sanatçı ve sunucu Uğur Arslan, canlı performansıyla minik oyuncuya doğum günü şarkısı okudu.
Gecede İbrahim Büyükak, Gökçe, Turgay Kıran, Yeliz Yeşilmen, Ivana Sert, Gökhan Taşkın, Yaşar İpek, Bülent Serttaş, NagihanKaradere, Adem Kılıççı, Muammer Kapucuoğlu, Ayşegül Eraslan, Ebru Keskin, Emina İlkin Abaşlıoğlu, Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker, Sibel Bitecik,Hande Nayman, Nermin Öztürk,Ekin, Selahattin Taşdöğen, Burçin Birben, Nefise Karatay, Murat Övüç, Mehmet Çepiç gibi ünlü isimler ödüllerine kavuştu.
Gecede ödül alanların tam listesi;
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Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nevra Serezli
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En İyi Erkek Oyuncu: Burak Hakkı
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En İyi Komedyen: İbrahimBüyükak
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En İyi Çocuk Oyuncu: Hira Su Yıldız
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En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç
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Meslek Onur Ödülü: Turgay Kıran
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Yılın En İyi Sporcusu: Adem Kılıççı
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En İyi Televizyon Yüzü: NagihanKaradere
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Yılın Şarkısı: Can Koç - Gökyüzünü Tutamam
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Yılın Çıkış Yapan Şarkısı: Gökçe - Biz Böyle Değildik
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Yılın Moda İkonu: İvana Sert
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En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Bülent Serttaş
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En İyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk
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En İyi Orkestra: Enbe Orkestrası - Behzat Gerçeker
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En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Selahattin Taşdöğen
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Yılın En İyi Röportajı: Aziz Karataş
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En İyi Özgün Müzik Erkek Sanatçı: Ekin
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En İyi İnfluencer: Yeliz Yeşilmen
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En İyi Besteci: Burçin Birben
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En İyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz
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En İyi Haber Ajansı: Dha
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Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Ebru Keskin
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Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Emina İlkin Abaşlıoğlu
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Yılın Çıkış Yapan Kitabı: Merve Yurtyapan
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En İyi Alternatif Müzik Pop Sanatçı: Bedük
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En İyi Yaşam Ve Bilinç Koçu: Gülşah Güneş Ulusoy
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En İyi Sosyal Medya Uzmanı: Mehmet Burak Torun
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Yılın En İyi Çıkış Yapan Moda Tasarımcısı: Ayşegül Eraslan
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Yılın Çıkış Yapan Firması: ACG Grup A.Ş
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En İyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın
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En İyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman
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En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı: Yaşar İpek
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En İyi Tiyatro Eğitmeni: İlyas Çağlayan
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Yılın Çıkış Yalan Programı: Emel Aktan İle Önce Sağlık
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