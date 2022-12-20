BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE

HABER: AZİZ KARATAŞ

Sıla Uysal ve Uğur Arslan’ın sunumuyla gerçekleşen Mood Ödülleri Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlendi.

Jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen isimler ödüllerine kavuşurken tören tam bir konser havasında gerçekleşti.

Sahnede konuşma yapan Mood Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan: “Her zaman söylediğim bir şey var.Ödül vermek, ödül almaktan daha keyifli.Gelen tüm misafirlerimize, gösterdikleri bu yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede Onur Ödülünü Nevra Serezli alırken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Burak Hakkı oldu. Bedük Mood Ödülleri için Londra’dan geldi. Yılın şarkısı ödülünün sahibi Can Koç ise sahne performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

MİNİK YILDIZ HİRA SU YILDIZ’A SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

En iyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi olan minik yıldız Hira Su Yıldız’a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Minik yıldız sahnede ödül alırken Burak Akan ellerinde doğum günü pastasıyla sahneye girdi. Ardından ünlü sanatçı ve sunucu Uğur Arslan, canlı performansıyla minik oyuncuya doğum günü şarkısı okudu.

Gecede İbrahim Büyükak, Gökçe, Turgay Kıran, Yeliz Yeşilmen, Ivana Sert, Gökhan Taşkın, Yaşar İpek, Bülent Serttaş, NagihanKaradere, Adem Kılıççı, Muammer Kapucuoğlu, Ayşegül Eraslan, Ebru Keskin, Emina İlkin Abaşlıoğlu, Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker, Sibel Bitecik,Hande Nayman, Nermin Öztürk,Ekin, Selahattin Taşdöğen, Burçin Birben, Nefise Karatay, Murat Övüç, Mehmet Çepiç gibi ünlü isimler ödüllerine kavuştu.

Gecede ödül alanların tam listesi;