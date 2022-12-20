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BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE

Ünlü Yönetmen Burak Akan tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Mood Ödülleri görkemli bir törenle gerçekleşti.

20 Aralık 2022 Salı 13:08
BURAK AKAN İMZALI 11.MOOD ÖDÜLLERİ YİNE ZİRVEDE

HABER: AZİZ KARATAŞ

Sıla Uysal ve Uğur Arslan’ın sunumuyla gerçekleşen Mood Ödülleri Mustafa Kemal Kültür Merkezi Atilla İlhan Sahnesinde düzenlendi.

Jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülen isimler ödüllerine kavuşurken tören tam bir konser havasında gerçekleşti.

Sahnede konuşma yapan Mood Ödülleri Jüri Komite Başkanı Burak Akan: “Her zaman söylediğim bir şey var.Ödül vermek, ödül almaktan daha keyifli.Gelen tüm misafirlerimize, gösterdikleri bu yoğun ilgiye çok teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede Onur Ödülünü Nevra Serezli alırken, en iyi erkek oyuncu ödülünün sahibi Burak Hakkı oldu. Bedük Mood Ödülleri için Londra’dan geldi. Yılın şarkısı ödülünün sahibi Can Koç ise sahne performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

MİNİK YILDIZ HİRA SU YILDIZ’A SAHNEDE BÜYÜK SÜRPRİZ

En iyi Çocuk Oyuncu ödülünün sahibi olan minik yıldız Hira Su Yıldız’a sahnede sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Minik yıldız sahnede ödül alırken Burak Akan ellerinde doğum günü pastasıyla sahneye girdi. Ardından ünlü sanatçı ve sunucu Uğur Arslan, canlı performansıyla minik oyuncuya doğum günü şarkısı okudu.

Gecede İbrahim Büyükak, Gökçe, Turgay Kıran, Yeliz Yeşilmen, Ivana Sert, Gökhan Taşkın, Yaşar İpek, Bülent Serttaş, NagihanKaradere, Adem Kılıççı, Muammer Kapucuoğlu, Ayşegül Eraslan, Ebru Keskin, Emina İlkin Abaşlıoğlu, Enbe Orkestrası Behzat Gerçeker, Sibel Bitecik,Hande Nayman, Nermin Öztürk,Ekin, Selahattin Taşdöğen, Burçin Birben, Nefise Karatay, Murat Övüç, Mehmet Çepiç gibi ünlü isimler ödüllerine kavuştu.

Gecede ödül alanların tam listesi;

Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nevra Serezli

En İyi Erkek Oyuncu: Burak Hakkı

En İyi Komedyen: İbrahimBüyükak

En İyi Çocuk Oyuncu: Hira Su Yıldız

En İyi Sosyal Medya Fenomeni: Murat Övüç

Meslek Onur Ödülü: Turgay Kıran

Yılın En İyi Sporcusu: Adem Kılıççı

En İyi Televizyon Yüzü: NagihanKaradere

Yılın Şarkısı: Can Koç - Gökyüzünü Tutamam

Yılın Çıkış Yapan Şarkısı: Gökçe - Biz Böyle Değildik

Yılın Moda İkonu: İvana Sert

En İyi Halk Müziği Erkek Sanatçı: Bülent Serttaş

En İyi Yemek Programı Sunucusu: Nermin Öztürk

En İyi Orkestra: Enbe Orkestrası - Behzat Gerçeker

En İyi Erkek Komedi Oyuncusu Selahattin Taşdöğen

Yılın En İyi Röportajı: Aziz Karataş

En İyi Özgün Müzik Erkek Sanatçı: Ekin

En İyi İnfluencer: Yeliz Yeşilmen

En İyi Besteci: Burçin Birben

En İyi Köşe Yazarı: Mehmet Coskundeniz

En İyi Haber Ajansı: Dha

Yılın Çıkış Yapan Kadın Sanatçısı: Ebru Keskin

Yılın Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu: Emina İlkin Abaşlıoğlu

Yılın Çıkış Yapan Kitabı: Merve Yurtyapan

En İyi Alternatif Müzik Pop Sanatçı: Bedük

En İyi Yaşam Ve Bilinç Koçu: Gülşah Güneş Ulusoy

En İyi Sosyal Medya Uzmanı: Mehmet Burak Torun

Yılın En İyi Çıkış Yapan Moda Tasarımcısı: Ayşegül Eraslan

Yılın Çıkış Yapan Firması: ACG Grup A.Ş

En İyi Erkek Haber Sunucusu: Gökhan Taşkın

En İyi Kadın Haber Muhabiri: Hande Nayman

En İyi Fantezi Müzik Erkek Sanatçı: Yaşar İpek

En İyi Tiyatro Eğitmeni: İlyas Çağlayan

Yılın Çıkış Yalan Programı: Emel Aktan İle Önce Sağlık

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Burak AkanMood ÖdülleriAziz KarataşMurat ÖvüçUğur Arslan
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