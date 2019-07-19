Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101849
ALTIN
259.129
DOLAR
5.6360
STERLİN
7.0661
EURO
6.3235
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Son Dakika
UEFA, Fenerbahçe kararını açıkladı
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Son Dakika
Tuncer Cücenoğlu Hayatını Kaybetti
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Murat Akyol "Boş Yapma" dedi
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Trabzonspor’da gündem Yusuf Yazıcı
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
Galatasaray, Seri'yi bildirdi
İş fırsatları için hemen tıkla!

BUNDAN SONRA Melih konuşulacak

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single’ını hazırladı. “Bundan Sonra” adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

BUNDAN SONRA Melih konuşulacak

İstanbul gece hayatının tanınmış isimlerinden Melih Önder ilk single’ını hazırladı. “Bundan Sonra” adlı çalışma, Gökhan Holat Music etiketiyle müzikseverlerle buluştu.

19 Temmuz 2019 Cuma 17:48
8 Okunma
BUNDAN SONRA Melih konuşulacak

HABER: DİNÇER KARACALAR

Müzik hayatına henüz 14 yaşındayken amatör olarak çıktığı sahnelerde adım atan Melih Önder, şimdi adını tüm Türkiye’ye duyurmaya hazırlanıyor. Uzun süredir İstanbul’un çeşitli mekanlarında sahneye çıkan, bir dönem ünlü sanatçılar Doğuş ve Emirkan’ın vokalistliğini de yapan Önder, ilk single’ını hazırladı.


İDDİALI BAŞLANGIÇ

Melih Önder, ilk single çalışması için söz ve müziği Zülfi Badalov’a ait “Bundan Sonra” adlı şarkıyı yorumladı. Gökhan Holat Music etiketiyle yayınlanan single’ın aranjesini de Gökhan Holat yaptı. Şarkıya çekilen video klibin yönetmenliğini ise Emrah Özbilen üstlendi. İlk single’ıyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yapan Melih Önder, çıkışını birbirinden iddialı şarkılarla sürdürecek.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 19.07.2019 10:51
Anahtar Kelimeler:
şarkı HaberMagazinSingleMelihMelih Önderİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ÇAĞDAŞ SUSEVEN: BU YAZ ‘LEYLA’ İLE GEÇECEK
ÇAĞDAŞ SUSEVEN: BU YAZ ‘LEYLA’ İLE GEÇECEK
GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ
GENÇ YAPIMCIYA BULGARİSTAN'DAN ONUR ÖDÜLÜ
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Yeni Şarkısı İçin Enerji Topladı
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Melih Önder’in ilk single’ı çıktı BUNDAN SONRA
Coşkulu gece
Coşkulu gece
Hakan Kılıç’tan yeni single
Hakan Kılıç’tan yeni single
Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası
Erol Köse'ye 'Gulbengate' cezası
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
Zülfi Badalov'dam Maxi Single Geldi
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''
''Aşk hayatında çok becerikli değilim''

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans