Bülent Yetiş, pandemi dönemi 47 şarkı yapmış

ÜNLÜ SÖZ YAZARI & BESTEKAR & YORUMCU BÜLENT YETİŞ ‘’SÜPERSTAR AJDA PEKKAN HEP UĞURUM OLDU’’…

ÜNLÜ SÖZ YAZARI & BESTEKAR & YORUMCU BÜLENT YETİŞ PANDEMİ DÖNEMİ 47 ŞARKI YAPMIŞ....

Ünlü söz yazarı, bestekar ve yorumcu olan sanatçı Bülent Yetiş, ilk olarak Gülben Ergen'e verdiği Şehrazat ile ortak şarkısı olan ''Teşekkür Ederim'' şarkısıyla adını duyurdu. Ardından SüperStar Ajda Pekkan ''Yan'' ve ''Strech'' ile başarısını perçimledi. ''Yan'' şarkısı ClaudeChalle’in BUDDHA SELECT albümünde yer aldı ve 58 Ülkede dinlendi. Böylece ülkemizi Türk Besteci olarak yurtdışındada başarıyla temsil etti.

Zerrin Özer'e 6 yıl vokallikte yapan ünlü sanatçının şarkılarını verdiği diğer sanatçılar ve şarkıları ise Zerrin Özer ''Ömür Geçiyor'', ''Anamın Ak Sütü'', ''Çok Mutluyum'', '' Hata'', Bengü '' Yalansın'', ''Aşk Mevsimi'', Kubat ''Sararmış Fotoğraflar'', Gökhan Özen '' Teslim Al'', Zeliha Sunal '' Tarçın'', ''Aşkın Şifresi'', Yeşim Salkım ''Sevgilim'', Reyhan Karaca '' Hayat Arkadaşım'', Nazan Şoray '' Mültecin Olayım'', '' Öldür Öyle Git'', ''Aşkım Benim'', ''Es Geç Aşk, Pınar Eliçe '' Elimiz Mahkum'', Sibel Turnagöl '' 50 Yıllık Aşk'', Yıldız Kaplan '' Zor Değil'', ''Canikom'', ''Lütfen'' , '' Zerafet'' olarak sıralanıyor.

Özel Bayi Toplantıları,Düğün, Sivil Toplum Kuruluşları, Kadınlar Matineleri gibi özel gecelerin en çok aranılan ismi olan Ünlü Sanatçı Bülent Yetiş Pandemi süresince sözü müziği kendisine ait olan toplam 47 şarkı yapmış. Sahne aldığı gecelerde Arabesk Geceleri, Ajda Pekkan-Sezen Aksu-Zerrin Özer Geceleri, Türk Sanat Müziği Geceleri gibi özel sahnelerde yapan Sanatçı Bülent Yetiş, Sahneleri çok özlediğini en kısa sürede şarkılayla sevenleriyle buluşmak istediğini vurguluyor.

SANAT KOÇU

KIVANÇ TERZİOĞLU