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Bülent Ersoy'un yargılandığı fotoğrafı paylaşan Mehmet Yüzüak... "Sanki Vatanı Sattık..."

21 Aralık 2021 Salı 10:36
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Bülent Ersoy'un yargılandığı fotoğrafı paylaşan Mehmet Yüzüak... "Sanki Vatanı Sattık..."

DİNÇER KARACALAR

Magazinsortie'ye konuşan Mehmet Yüzüak adeta o yılları yeniden yaşayarak gazeteci Olcay Ünal Sert'e anlattı: "Hiç suçumuz yoktu. Gereksiz yere, çok kötü bir şekilde yargılandık. Hatta bize yardımcı olacağını söyleyen bir politikacı bizi havalimanından kendi düğününe götürttü." diyerek şaşırttı.

Efsane söz yazarı Mehmet Yüzüak, 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Bülent Ersoy ve kendisinin mahkemede yargılandığı bir kareyi paylaşarak ilginç açıklamalar yaptı...

Mehmet Yüzüak'ın paylaşımı şöyle...

"Yıl 80'ler, MAHKEMEDEYİZ AZ SONRA YÜZÜMÜZE KARAR OKUNACAK.... Kuşadası'nda daha önce sabıkalı bir gazetecinin aksam yemeğimizi yerken Diva'mı eliyle taciz etmesi... Benim iki yumrukla gazeteciyi dövmem... Netice resimdeki durum!.... Diva'nın hapse atılması için Ankara'nın baskısı, arkamızda bakın ordu mensupları... Sanki vatanı sattık.... Ağabeyim çaresiz bize bakıyor kravatlı av... M.Yüzüak... Divam Kadınlar Koğuşu Söke'ye, ben Kuşadası'na... Hâlâ ağlarım o günlerime [email protected]bulentersoy.com.tr @haluk_senturk "

BÜLENT ERSOY'U YENİ BİRİSİ OYNAMALI

Dijital bir platformda hayatının belgesel film olacağı konuşulan Diva Bülent Ersoy'un gençlik dönemi ve sonrasını kimin oynayacağı şimdiden merak konusu oldu. Olcay Ünal Sert'e konuşan Mehmet Yüzüak, dizi projesi ile ilgili olarak "Diva'nın hayatını onun gençliğine benzeyen yepyeni birisi oynamalı. Ve de Londra'dan uçakla Türkiye'ye dönüş sahnesi bana göre filmin en önemli kırılma noktası. Düşünsenize yıllar sonra ülkesine farklı kimliğiyle dönüyor..." şeklinde konuştu.

Bülent Ersoy ve Mehmet Yüzüak,  Avustralya konserine de birlikte gitmişlerdi.

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Bülent Ersoyun Yargılandığı Fotoğrafı Paylaşan Mehmet Yüzüak... Sanki Vatanı Sattık...
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