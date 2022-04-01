Bülent Ersoy Seda Sayan’a hakaret mi etti?

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Soylu’nun açıklamalarına Eliçe de çok şaşırdı. Soylu, canlı yayında Eliçe’ye şunları söyledi: “Gazinocular kralı rahmetli sayın Fahrettin Aslan’ın yazıhanesine gittim ve o dönem sevgili Fahrettin Aslan seni Maksim’e çıkarıyordu. Ve o tarihte Harika Avcı, sen (Pınar Eliçe) ve Seda Sayan için ne hakaretler etti Bülent Ersoy telefonda, Seda’da dahil ama buna. Bu kadınları sahneye çıkardığın için ben(Bülent Ersoy) artık sahneye çıkmıyorum dedi. Ben kendi kulağımla duydum.” sözlerini kullandı. Şaşkınlığını gizleyemeyerek Seyhan Soylu’yu dinleyen Pınar Eliçe, “Demek ki eşref saatine denk gelmiştir ama Bülent Ersoy beni çok sever hatta bana uskumru balığı derdi. O yıllarda ben gerçekten çok eleştirilen sanatçılardan biriydim Seyhan. Bunları çok konuştuk ama Bülent Ersoy’un sonrasında da beni çok alkışladığını bilirim’’ dedi. Onur Akay'ın Yazısı İçin Tıklayın

BÜLENT ERSOY’DAN BU İDDİALARA JET YANIT GELDİ!

26 Mart Cumartesi günü Almanya’daki konseri için Köln’de bulunan Diva Bülent Ersoy, hakkındaki iddiaları duyunca ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a Almanaya'dan özel açıklamalar yaptı. Ersoy, “Seyhan Soylu’yu aslında çok severim, o da beni sever. Ama bunlar onun ilgi çekmek için yaptığı uydurmaları. Kiminle ilgi çekecek Bülent Esoy’la. Tamamen asparagas… Böyle bir şeyin doğruluk payı yüzde sıfır. Kendisini, programını gündeme getirmek amacıyla yapılmış. Merhum Fahrettin Aslan o insanla konuşur mu acaba? Pınar Eliçe kadromda dansöz olarak çalıştı. Harika Avcı ise Taşlık Gazinosu’nda kadromda sıra kızıydı. Seda Sayan’a gelince o önce başka gazinolarda çıkıyordu, assolist değildi. Sonradan Maksim’e geldi. Kaldı ki üçünü de çok severim. Pınar Eliçe’ye uskumru gibi kadın derdim. Kadromu her zaman kendi isteğim ve arzum doğrultusunda seçtim. Bunlar benim emsalim değil ki, küçük çocuklardı. Ben niye rahatsız olayım ki? Zeki Müren’den rahatsız olmadım ben.” ifadelerini kullandı.