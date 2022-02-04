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BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!

Medya dünyasının sevilen ismi başarılı televizyoncu Anıl Budak ve İş dünyasının tanınmış isimlerinden Mehmet Safa Yalçıntaş, ilk oyunlarında büyük ses getirdi

04 Şubat 2022 Cuma 14:06
BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ!

Haber: Dinçer Karacalar

Uzun yıllardır medya sektöründe yazılı ve görsel basında yöneticilik koltuğunda oturan gazeteci-televizyoncu Anıl Budak ve iş dünyasının önemli isimlerinden Mehmet Safa Yalçıntaş interaktif talk show programı ‘İnandın Mı?’ ile Kılçık Mekan da izleyenlerin karşısına çıktı.

Oyuncu Orçun Kaptan ve Model Asena Alyurt’un konuk olduğu program, salonu tamamen dolduran seyirciler tarafından büyük ilgiyle takip edilirken kahkahalar da havada uçuştu.

‘İYİ GELEN ADAMLAR’

Program sonunda değerlendirme de bulunan Budak ve Yalçıntaş ikilisi, ‘‘Biz, ‘İyi Gelen Adamlar’ mottosuyla bu yola çıktık. Şimdi görüyoruz ki bugün bu salonda olan herkes yaşadığı stresi bir kenara bırakarak, zihnen rahatlamış bir şekilde evine gidiyor. Gördüğümüz ilgi, salonda yükselen kahkahalar ve ortaya çıkan gürültülü alkışlar doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor’’ ifadesini kullandılar.

Başarılı ikili Anıl Budak ve Mehmet Safa Yalçıntaş’ın bir sonraki programı 16 Şubat’ta Kılçık Mekan’da. 

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BUDAK VE YALÇINTAŞ KIRDI GEÇTİ
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