Şahkan’ın İlk Maxi Single’ı Dijital Platformlarda

“Bu Yolda” ilerliyor

Haber: Yaşar Şenyüz

Şahkan, “Bin Yıldız” isimli ilk single’ının ardından iki şarkıdan oluşan “Bu Yolda” isimli Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan maxi single’ı ile hafta sonu müzikseverlerle buluştu.

İlk maxi single

Maxi single’a ismini veren “Bu Yolda” nın sözleri Şahkan’a ve Gökhan Özdemir’e, müziği Şahkan’a, düzenlemesi Sadun Ersönmez’e ait. Bas gitar riffleri üzerine oryantalist havada düzenlenen şarkının mix ve mastering’i Arzu Alsan tarafından yapıldı. Maxi single’ın ikinci şarkısının ismi ise “Kalbin Yok mu?”.