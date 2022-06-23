BU YILIN TEMASI MARDİN

Öğrencilerini sektöre yolcu eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü; bu yıl hazırladıkları sergide tema olarak, “Mezopotamya'nın İncisi” Mardin’i seçtiler. Farklı tasarımın sergilendiği etkinlik ay sonuna kadar ziyaretçilere açık olacak.

"Eğitimden Sektöre Geliyoruz"

Moda Tasarım Bölümünün atölyelerinde haziran ayı boyunca ziyarete açık olacak olan “Eğitimden Sektöre Geliyoruz” adlı serginin açılışını, Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Rektör Yardımcısı ve Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mustafa Çıkrıkçı, Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Md. Yrd. Dr. Öğretim üyesi Güven Özdemir, Moda Tasarım Bölümü Başkanı Nihal Bolkol, Proje Koordinatörü öğretim görevlisi Ayten Gedik, diğer öğretim görevlileri, öğrenci velileri ve öğrencilerinin de katılımıyla gerçekleştirdiler…

Geçtiğimiz gün yapılan sergi açılışında, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Genel Sekreteri Abbas Özpınar, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Gelinlik ve İhracatçıları Derneği Başkanı Servet Babataşı, Koreograf Tuncay Erkul, Organizasyon Koordinatörü Ayşegül Gültepe ve sektörden birçok davetli de hazır bulundu…

Tasarımlarda Bu Yılın Teması Mardin

Yöresel kültürlerin hikayelerinden yola çıkarak oluşturulan temalarla günümüze modernize edilmiş motiflerin, yerel sanatlarımızdan olan keçe sanatı, dokuma ve farklı nakış türleri ile uygulanmasıyla ‘Tasarımın kültür yolculuğunu’ başlatan İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü, 2021 -2022 Eğitim öğretim döneminde tema olarak ‘Mardin’i seçti…

Birçok farklı dil, din ve kültür mozaiğiyle farklı tarihi süreçlerden geçmiş muhteşem tarihi hafızasıyla ve geçmişi ile geleceğe ışık tutan, dünyada ilk kumaş dokumacılığının, iplik boyama ve keçeciliğin başladığı, tarihi ipek yolu üzerinde kurulmuş zamanın adeta durduğu şehir Mardin…Proje Koodinatörü öğretim görevlisi Ayten Gedik, öğretim görevlisi Muhsine Gülgün Tekin (Dikim, keçe ve aksesuar) ve öğretim görevlisi Hatice Erkaya(Kalıp,dikim) son sınıf öğrencileri ile birlikte, farkındalık yaratan tasarımlar ile medeniyetleri buluşturan özel bir koleksiyon oluşturdular…