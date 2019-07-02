Bu yaz Cinare Melikzade konuşulacak

İSTANBUL- Şimdiye kadar Türkiye’nin ünlü müzisyenleri Mustafa Ceceli, Haluk Levent, Rafet El Roman ve İlyas Yalçıntaş gibi sanatçılarla düet yapan şarkıcı, konser programları için de hazırlıklara başladı.

Sözlerini Şükrü Kekevi, müziği ise Emrah’a ait olan ‘İhtiyacı Var’ şarkısını, farklı bir aranje ile hazırlayan güzel şarkıcı bu single için Türk müziğinin önemli sanatçısı Haluk Levent’ten de tam destek aldı.

Bu yaza damga vuracak şarkının düzenlemesini Göktuğ Şenkal yaptı. Single Avrupa Müzik etiketiyle dijital platforma yerini almaya hazırlanıyor.

Başarılı şarkıcı Cinare Melikzade yeni single için “ Bu şarkı bana uğur getirdi. Bakü’deyken bu şarkıyı okuyup sosyal medyada paylaştım bir anda hem Türkiye de hem de Azerbeycan’da çok ses getirdi beğenildi bu kadarını tahmin etmemiştim. Bundan sonra kendi şarkılarımla yoluma devam edeceğim ” dedi.

Azerbeycan müzik sektörünün genç temsilcilerinden olan Cinare, İran, Rusya, Amerika, Almanya ve daha birçok ülkede yeni şarkıcı için konser anlaşmaları yaptı. Başarılarına bir yenisini daha ekleyen şarkıcı kardeş ülke Türkiye’de bende varım dedi. Sosyal medya da aktif şekilde yer alan Melikzade’nin videoları da milyonlarca izlenme alıyor.

Haber: Elif Hayvalı