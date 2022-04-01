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Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde

01 Nisan 2022 Cuma 11:38
Bu tasarımlar tüm dünyanın dilinde

Haber: Aslan Sayım

Muhafazakâr kesimin başarılı tasarımcısı Safiye Ekiz bu seferde sağlık çalışanları için yeni koleksiyon hazırladı. Türkiye’de yaptığı tasarımların yanı sıra moda sektöründe adını tüm dünyaya duyuran Safiye Ekiz devlet hastanesi çalışanlarına fular tasarladı.

Özel tasarladığı fuların birbirinden ayrı hikayesinin de olduğunun altını çizen Ekiz, yaptığı bu kreasyona yaşam çiçeği adını verdi. Yaşam çiçeği desenli fularlarını anlatan tasarımcı, “Yaşam çiçeği iç içe geçen 20 adet çemberden oluşmaktadır ve bu çemberler tüm evrenin sırrını içerisinde saklamaktadır. Yaşam çiçeğinin içerisinde bulunan ilk 7 çember dünyanın 7 günde oluştuğunu simgelemektedir. Yaşam çiçeği kutsal geometrik şekiller ile bağdaştırılmaktadır ve semavi dinlerin hemen hemen hepsinde Yaşam çiçeği kullanılmıştır. Yaşam çiçeğinin içerisinde ayrıca Platon’un 5 cismi ile Metatron’un küpü bulunmaktadır. Platon’un 5 cismi ile Metatron’un küpü ise tüm evrenin varoluşunu inşa etmektedir” dedi.

Hayatın inceliğini yaptığı tasarımlara da yansıtan Safiye Ekiz, yaşam çiçeği koleksiyonun en ideal yerinin de hastaneler olduğunu söylüyor. Pandemisürecinde yükün büyük bölümünü omuzlayan sağlık çalışanlarına bu tasarımlarla bir nevide teşekkür etti.

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Bu Tasarımlar Tüm Dünyanın Dilinde
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