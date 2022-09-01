BU KONSERLER KAÇMAZ… EYLÜL AYINDA KENT ORMANDA YILDIZ YAĞMURU VAR…

HABER: BURHAN AKDAĞ

İstanbul’un ilk ve en büyük açık hava, kültür, sanat ve etkinlik alanı olan YBY - Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda; konserler hız kesmeden devam ediyor, Eylül ayı boyunca Müzik severler YBY etkinlik alanında İstanbullu müzik severler alışık olmadıkları bir ortamda piknik tadında konser izleyecekler. Kent ormanda adeta bir yıldız yağmuru yaşanacak…

Eylül ayı boyunca Kent orman YBY-Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda 3 eylül Cumartesi günü Emre Aydın, 4 eylül Pazar günü Funda Arar, 9 Eylül Cuma günü Madrigal, Can ozan, 11 eylül Pazar günü Nilüfer ve 24 Eylül Serdar Ortaç sahne alacak…

Doğa ile baş başa zaman geçireceğiniz bu konserlerde içeceğinizle beraber, yanınıza pusette bile olsa çocuklarınızı, varsa köpeğinizi veya diğer evcil hayvanlarınızı alarak, çimenlere sereceğiniz örtülerin üzerinde, isterseniz şezlong veya piknik masalarına oturarak, minderlere uzanarak hatta ayakta gönlünüzce dans edebileceğiniz bir ortamda; doğa ile baş başa sonsuz gökyüzünün ve yıldızların altında konser izlemenin tadına varacaksınız..

Eylül ayı boyunca Piknik tadında konserler kaçmaz…