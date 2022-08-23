Bu “Güzellik”i herkes sevdi!

HABER: DİNÇER KARACALAR

İlk single’ı “Akşam Olunca” ile iddialı bir çıkış yakalayan Bayram, başarısını yeni şarkısı “Güzellik” ile sürdürüyor. Söz ve müziği de Bayram’ın imzasını taşıyan hareketli şarkı, büyük beğeni topladı ve dijital müzik platformlarındaki dinlenme listelerine üst sıralardan giriş yaptı.

KLİBİ DE BEĞENİLDİ

Yazın enerjisini yansıtan “Güzellik”, Antalya sahillerinde çekilen renkli klibiyle de ses getirdi. YouTube’da sadece 1 haftada 1 milyon izlenme barajını aşmayı başardı.

YENİ ŞARKIYA HAZIRLIK

Müzikseverlerin gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyan Bayram, üçüncü şarkı için hazırlıklara şimdiden başladı: “Güzellik beklediğimden çok daha iyi bir çıkış yakaladı. Dinleyicilerden inanılmaz güzel yorumlar alıyorum, geri dönüşler muhteşem. Bu durum bir sonraki şarkım için beni motive ediyor. Sadece 2022 yazına değil, sonbahara da damgamı vuracağım!”