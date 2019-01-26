Bu gizemli kadın kim?

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Gece ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Show ve Fox Tv’nin yapımcılarından Zafer Kerey geçen akşam sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf bütün takipçilerini meraklandırdı.

Gectiğimiz sezon milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2018'e damga vuran Demet Akalın ve Ömer Topçu'nun beraber seslendirdiği Oh Olsun'un söz yazarı ve Turgay Saka ile birlikte bestecisi olan yine Turgay Saka' ve Banu parlak'ın beraber seslendirdiği İki Yüzlü isimli şarkının söz yazarı yapımcı Zafer Kerey sosyal medya sayfasında bir fotoğraf paylaştı. Galata’da daki bir mekanın önünde bulunan boya sandığının başında oturup genç bir kadının çizmelerini boyarken muziplik yapan genç adamın fotoğrafı için hayranları bir çok komik yorum yazıp, bu gizemli kız hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarını görünce fotoğraflardaki kızın kim olduğunu öğrenmek için Zafer Kerey’I aradık. Kerey sorularımıza sadece güldü ve lafı hep başka yerlere çekerek hiç bir şekilde genç kız hakkında bilgi vermedi. Bu gizemli davranış akıllara, acaba genç yapımcı gönlünü bu gizemli kıza kaptırmış olabilirmi sorusunu getirdi.

Zafer Kerey bu fotoğrafın altına, ‘işler kesat olunca ek işe başladım. Yolu düşeni beklerim hemen Galata kulesinin dibinde tezgah açtım. Ayakkabı boya 5 TL, Fırça 1TL’ yazınca mereklı bakışları üzerine çekti.