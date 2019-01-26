Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101801
ALTIN
220.039
DOLAR
5.2625
STERLİN
6.9590
EURO
6.0040
Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var
Kumluca'da hortum çıktı, yaralılar var
Başkent'te 2 ayrı kazada 6 kişi yaralandı
Başkent'te 2 ayrı kazada 6...
7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu kötü bitti
7 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu...
Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü
Tartıştığı eniştesini bıçaklayarak öldürdü
Trump: Federal hükumetin açılması için anlaşmaya vardık
Trump: Federal hükumetin açılması için...

Bu gizemli kadın kim?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Bu gizemli kadın kim?

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

26 Ocak 2019 Cumartesi 17:32
0 Okunma
Bu gizemli kadın kim?

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Gece ve cemiyet hayatının yakından tanıdığı Show ve Fox Tv’nin yapımcılarından Zafer Kerey geçen akşam sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğraf bütün takipçilerini meraklandırdı.

Gectiğimiz sezon milyonlarca kişi tarafından izlenerek 2018'e damga vuran Demet Akalın ve Ömer Topçu'nun beraber seslendirdiği Oh Olsun'un söz yazarı ve Turgay Saka ile birlikte bestecisi olan yine Turgay Saka' ve Banu parlak'ın beraber seslendirdiği İki Yüzlü isimli şarkının söz yazarı yapımcı Zafer Kerey sosyal medya sayfasında bir fotoğraf paylaştı. Galata’da daki bir mekanın önünde bulunan boya sandığının başında oturup genç bir kadının çizmelerini boyarken muziplik yapan genç adamın fotoğrafı için hayranları bir çok komik yorum yazıp, bu gizemli kız hakkında bilgi edinmeye çalıştıklarını görünce fotoğraflardaki kızın kim olduğunu öğrenmek için Zafer Kerey’I aradık. Kerey sorularımıza sadece güldü ve lafı hep başka yerlere çekerek hiç bir şekilde genç kız hakkında bilgi vermedi. Bu gizemli davranış akıllara, acaba genç yapımcı gönlünü bu gizemli kıza kaptırmış olabilirmi sorusunu getirdi.

Zafer Kerey bu fotoğrafın altına, ‘işler kesat olunca ek işe başladım. Yolu düşeni beklerim hemen Galata kulesinin dibinde tezgah açtım. Ayakkabı boya 5 TL, Fırça 1TL’ yazınca mereklı bakışları üzerine çekti. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zafer KereyOh Olsun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ
GİZEM SAATCİ BAND 2019'A MUHTEŞEM GİRDİ
Oğluyla ilk uçuşu Konya’ya
Oğluyla ilk uçuşu Konya’ya
Kaan Küçük’ten Ayrılık Şarkısı: Özlüyorum işte
Kaan Küçük’ten Ayrılık Şarkısı: Özlüyorum işte
Muhteşem ikili sahnede!
Muhteşem ikili sahnede!
Nil’e Acun desteği
Nil’e Acun desteği
Tolga Mendi, kazandığını eve yatırdı
Tolga Mendi, kazandığını eve yatırdı
Sahnelerde dev buluşma
Sahnelerde dev buluşma
40 derece ateşle sahneye çıktı
40 derece ateşle sahneye çıktı
İş bitti, tatil zamanı...
İş bitti, tatil zamanı...

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ