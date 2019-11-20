Bora Duran’dan yeni bir hit

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

Bora Duran sözü, müziği ve düzenlemesi yine kendisine ait şarkısı ‘Başgan’ ile dinleyicisini dans ettirmeye devam ediyor. ‘Başgan’ Pasaj&Garaj Müzik etiketiyle 15 Kasım Cuma dijital müzik platformlarında yayında.

‘Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki’ sözleri ile, insanların telefonla olan ilişkilerine dair espri yapan şarkıya; Erhan Kozan yönetmenliğinde klip çekildi.

Ritmik, dinamik ve enerjik altyapısıyla dinleyeni harekete geçirip, dansa davet eden şarkıda; “Bora Duran” dinleyicilerine bir de sürpriz bölüm hazırlamış!