BORA DURAN'DAN YENİ VİRA VİRA YORUMU

HABER: DİNÇER KARACALAR

Bu albümdeki en popüler şarkıların başında yer alan Vira Vira’yı seslendiren Bora Duran’ın şarkıcılığının kendisini nasıl etkilediğini itiraf edercesine paylaşıyor Derya Köroğlu: “Bora, şimdiye kadar yapılmış en iyi Vira Vira yorumlarından birine imza attı. Hatta bu şarkıyı sahnede neredeyse onun gibi söylemekten çekiniyorum. Vira Vira’ya yeni bir karakter katmış. Artık bu şarkıyı söylerken bir yandan kulağımda mutlaka onun sesi de oluyor.” diyor.

Müzisyen, Yeni Türkü’nün 1990’da yayımladığı Vira Vira albümü için “En olgun üretimimizdir.” yorumunu yapıyor: “Anlamı, demir almak yola çıkmak. Bunun ne demek olduğunu öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Bu etkiyle kaleme aldığım ilk söz çalışmam (Turgay Fişekçi’yle birlikte) bu şarkı için olmuştu. Selim ve ben farklı tarzlara sahibiz. Selim’in besteleri daha çok Destina gibi şarkılardı. Vira Vira ise benim için Fırtına çizgisinin devamı gibidir. İnsanlara büyük coşku vermişti, tıpkı Aşk Yeniden gibi.”