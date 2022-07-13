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Bodrum’da Dario Cecchini Lezzet Rüzgarı Estirdi

Benzersiz lezzet reçeteleri ve tabaklara yansıttığı özel dokunuşlarla dünyaca ünlü Deli Kasap lakaplı İtalyan et üstadı Dario Cecchini, bayramda 2 gün üst üste Mandarin Oriental, Bodrum’un ödüllü restoranı Atelier Di Carne’de lezzet fırtınası estirdi..

13 Temmuz 2022 Çarşamba 13:20
Bodrum’da Dario Cecchini Lezzet Rüzgarı Estirdi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Mandarin Oriental, Bodrum içinde yer alan dünyaca ünlü Atelier Di Carne’nin yaratıcısı ünlü işletmeci Sami KOHEN’in özel davetlisi olarak Bodrum’a gelen İtalyan et üstadı Dario Cecchini, misafirlerine unutulmaz lezzetlerle dolu gece yaşattı.

Ödüllü İtalyan kasap Dario Cecchini lezzetlerini tatmak için Atelier Di Carne’ye iş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri geldi. Adını, dünyaya et üstadı olarak yazdıran ve dünyaca ünlü kasaplığı ile belgesellere konu olan Dario Cecchini,Mandarin Oriental, Bodrum’un imza restoranı Atelier Di Carne’de unutulmaz bir bayram ziyafeti, görsel show ve elleriyle hazırladığı özel lezzetler ile misafirleri adeta büyüledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 13.07.2022 13:35
Anahtar Kelimeler:
Dario Cecchini
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