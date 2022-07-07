BODRUM’DA  AŞK ŞARKILARI YANKILANDI

HABER: DİNÇER KARACALAR



Pop müziğinin usta sanatçısı Levent Yüksel, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro BtcTurk PRO sahnesinde konser verdi.



90’lardan günümüze gelen şarkılarını seslendiren başarılı şarkıcı Antik Tiyatro’yu dolduran hayranlarına unutulmaz bir yaz eğlencesi yaşattı.



BENİM İÇİN ÖZEL VE ANLAMLI ŞARKILAR VAR



Benim için çok özel ve anlamlı şarkılar var. Bilenler bilmeyenlere anlatsın. Hayatımda ilk kez benim için yazılmış şarkıyı seslendireceğim diyen Levent Yüksel, “Hayat Zaten Zor” parçasını seslendirdi.



iki saat sahnede kalan ve en güzel aşk şarkılarını konser boyunca sevenleriyle söyleyen Levent Yüksel, hayranları tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.



Konser sonunda ise sevenlerinin yoğun isteği ve alkışları üzerine sahneye geri dönen Levent Yüksel, “Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk” şarkısı ile biss yaptı.